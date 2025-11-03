'Prima' de Josimar le responde con todo tras negar paternidad: "¿Él no miente?"

Verónica González, conocida como la supuesta "prima" de Josimar, decidió romper su silencio tras escuchar al cantante negar públicamente cualquier vínculo de paternidad con ella. En conversación con "América Hoy", la venezolana no se quedó callada y arremetió contra el salsero con duros mensajes.

'Prima' de Josimar estalla tras declaraciones del salsero

Luego de que Josimar negara cualquier paternidad en el programa "Esta noche", su 'prima' decidió responder con todo. A través de mensajes enviados al programa "América Hoy", Verónica González expresó su indignación y cuestionó la credibilidad del cantante, recordando las veces en que él mismo habría hablado sobre su relación.

"Pero a ver una cosa... él dice que la prensa de su amado país tiene que saber quién miente y quién no miente. Entonces, ¿él no miente?", empezó diciendo la venezolana, dejando claro que no piensa quedarse callada ante lo que considera una injusticia.

Verónica González responde sobre declaraciones de Josimar. (América Hoy)

Verónica también enumeró las contradicciones que, según ella, el salsero habría dicho públicamente, mostrando su molestia por las versiones cambiantes del artista. Dijo que cada vez que Josimar habla del tema, da una versión distinta para proteger su reputación.

"Tú has dicho que era tu prima, tú has dicho que te estaba extorsionando, tú has dicho que jamás la habías tocado, tú has dicho que no tenías ni una sola conversación con ella. Has dicho que si algo había era producto de la IA", escribió indignada.

Verónica González recuerda mentiras de Josimar. (América Hoy)

Pero eso no fue todo. La joven también acusó a Josimar de hablar mal de su actual pareja, María Fe Saldaña, y de su familia.

"Has hablado mal de María Fe y su familia diciendo que es una mantenida y que no hace nada. Has dicho que su familia es una ***. Entonces, ¿quién miente?", expresó molesta.

Verónica González tilda de "narcisista" a Josimar. (América Hoy)

Verónica fue más allá y lanzó un fuerte calificativo contra el cantante. Según ella, Josimar solo busca cuidar su imagen pública.

"Como llegamos a un acuerdo por el bien de su familia y su tranquilidad, entonces él prefiere, como típico narcisista, quedar bien... El narcisista odia ser descubierto y cuando sucede hace lo posible por lavarse las manos y envolver todo a su manera", sostuvo.

Josimar niega paternidad

En una reciente entrevista para el programa "Esta noche", Josimar descartó totalmente la posibilidad de ser padre de los mellizos que espera Verónica. Aseguró saber lo que hizo y lo que no.

"Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice", dijo con firmeza el intérprete del "Rey de la salsa perucha".

Hasta el momento, ni el salsero ni su pareja María Fe Saldaña se han pronunciado sobre los nuevos mensajes de Verónica. Sin embargo, en redes sociales, los seguidores del artista están divididos: algunos le creen, mientras otros piden que se aclare todo con una prueba de ADN.

En conclusión, Verónica González respondió con firmeza a las declaraciones de Josimar, dejando en claro que no piensa quedarse callada y que seguirá defendiendo su versión de los hechos. Mientras tanto, el salsero mantiene su postura y niega toda paternidad, generando que el caso continúe siendo tema de debate en el mundo del espectáculo.