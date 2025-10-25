RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Antonio Tafur, amigo de Rosángela, sobre posibilidad de adoptar un hijo con su esposo: ¿Qué dijo?

Antonio Tafur, amigo de Rosángela Espinoza, habló sobre la posibilidad de adoptar un hijo con su esposo y confesó que aún no se siente preparado para dar ese paso.

Antonio Tafur aclara si dará el paso de adoptar un hijo con su esposo, Joseph Mark.
Antonio Tafur aclara si dará el paso de adoptar un hijo con su esposo, Joseph Mark. (Composición: La Karibeña)
25/10/2025

El influencer Antonio Tafur, reconocido por su amistad con Rosángela Espinoza, regresó a la pantalla chica para hablar de su nueva vida en Estados Unidos. En una reciente entrevista para Magaly TV, La Firme, Tafur compartió detalles de su relación con su esposo Joseph Mark y sus planes a futuro, mientras disfruta de unas vacaciones en Turquía por su cumpleaños.

La nueva vida de Antonio Tafur en Estados Unidos

Tafur se encuentra disfrutando de un viaje por Turquía con motivo de su cumpleaños y para acompañar a su esposo durante un trasplante capilar. Durante la entrevista, el influencer compartió que, aunque ha logrado consolidar su vida en Estados Unidos tras casarse con Joseph Mark en julio de 2024, aún no se siente listo para dar el paso hacia la paternidad.

"Yo quiero niños", confesó Joseph Mark, pero Tafur aclaró: "Todavía estamos empezando a construir este matrimonio y necesitamos tiempo para conocernos, salir, viajar. Un hijo es una responsabilidad tan enorme, que traerlo al mundo o adoptarlo implica enseñarle a ser buena persona y transmitirle valores, y no me siento preparado para dar ese siguiente paso".

El influencer enfatizó la importancia de la educación en la crianza y recordó la diferencia de edad con su pareja:

 "Hijos pueden tener cualquiera, pero educarlo es otra cosa. Él tiene 40 años y yo 34", señaló. Además, detalló que su residencia actual es en Palm Beach, donde ha logrado establecer una vida tranquila junto a Joseph Mark mientras continúa disfrutando de su crecimiento personal y profesional.

Joseph Mark revela su sorpresa por la fama de Tafur

El esposo de Antonio Tafur también se sumó a la conversación y reveló que desconocía por completo la notoriedad mediática de su pareja al iniciar su relación. La revelación surgió tras un incidente en un centro comercial en Miami, donde varios peruanos reconocieron a Tafur y se acercaron a tomarse fotos con él.

"Fue una sorpresa para mí, pero me pareció muy bien y emocionante", contó Joseph Mark. Tafur, por su parte, admitió que nunca le había comentado sobre su trayectoria mediática en Perú, lo que provocó una curiosa situación en el mall: "Cuando fuimos a un mall, un par de personas se me acercaron a preguntarme si era yo y se tomaron fotos, y él no entendía", relató Tafur.

Este momento permitió que ambos compartieran risas y fortalecieran su vínculo, mostrando al público que, pese a la fama y la atención mediática, su relación se mantiene basada en la confianza y el apoyo mutuo.

Antonio Tafur continúa construyendo una vida plena y estable junto a Joseph Mark en Estados Unidos, disfrutando de viajes, celebraciones y proyectos personales. Aunque por ahora descarta la posibilidad de tener hijos, ambos expresan su felicidad y complicidad en la relación.

