Magaly no cree que Adrián Villar haya manejado a 44 km/h cuando atropelló a Lizeth Marzano: "Eso sería imposible"

Luego de que peritos declararan que Adrián Villar iba a 44 km/h cuando atropelló a Lizeth Marzano, Magaly sale con nuevas imágenes donde desmentiría tal resultado.

Magaly no cree que Adrián Villar manejó a 44 km cuando atropelló a Lizeth
Magaly no cree que Adrián Villar manejó a 44 km cuando atropelló a Lizeth (Composición Karibeña)
02/03/2026

La investigación por el caso de Lizeth Marzano sigue saliendo nuevas revelaciones a la luz. Ahora, se ha revelado que supuestamente Adrián Villar habría tenido una velocidad de 44 km/h cuando atropelló a Lizeth Marzano con su auto, pero Magaly lo cuestiona y saca nuevas imágenes. 

Magaly saca nuevas imágenes del atropello a Lizeth Marzano

El programa de 'Magaly TV: La Firme' ha buscado nuevas imágenes sobre el accidente donde Adrián Villar atropelló a la deportista Lizeth Marzano causando su fallecimiento horas después tras ser abandonada. Es así como la periodista cuestiona el resultado tras los exámenes que realizaron los peritos tras el atropello. 

"Gente especialidad, peritos, personas que manejan auto nos va a decir si este auto que atropelló a Lizeth Marzano iba a 44 km/h según ha determinado los peritos que han hecho el examen después del accidente. Miren la velocidad en que la embiste Adrián Villar, además nunca para, continúa y sigue. Todo aquel que maneja dice que sería imposible esa velocidad", expresó. 

¿Iba Adrián Villar a 44 km/h?

Katherine Ampuero es una abogada penalista que también estuvo presente en el programa para dar su opinión acerca del caso de Lizeth Marzano y cómo la defensa de Adrián Villar ha actuado ante este hecho. Así mismo, comentó que sería un dato incorrecto que el conductor haya estado a la velocidad que mencionan los peritos de la policía y aconseja a la familia Marzano como actuar. 

"Lo recomendable es que hagan una pericia de parte para que se de un debate pericial, incluso una reconstrucción de los hechos porque yo también conduzco y el que va a 44 km/h es el vehículo que va detrás", expresó la especialista. 

@josepastord Esto mencionó y mostró Magaly!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #adrianvillar #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Ante esto, la presentadora de televisión hace un llamado ante las autoridades para que puedan hacer uso de las imágenes entregadas hoy en su programa, que fueron conseguidas por su reportero y Gino Marzano, para que puedan ser tomadas en cuenta y rehacer los exámenes.

"Ese otro ángulo para que Fiscalía pueda investigar y tenga una visión más general, están ahí las evidencias. Han ido Gino con mi reportero para sacar las imágenes", dijo. 

De esta manera, Magaly Medina ha presentado nuevas imágenes ante el público para que las autoridades encargadas del caso de Lizeth Marzano de un veredicto mejor. Es así como la periodista señala que Adrián Villar no pudo haber estado manejando a 44 km/h cuando atropelló a la deportista, sino que mucho más. 

