Masiel Málaga grita su soltería y confirma fin de su relación con 'Churrito': "El amor no solo es decirlo"

Después que Masiel Málaga sorprendiera a sus seguidores al gritar por todo lo alto que ya estaba soltera, decidió también compartir un extenso comunicado en sus redes donde reafirmó que su relación con el 'Churrito' Hinostroza ya no iba para más.

¡Gritó que está soltera!

La salsera Masiel Málaga dejó a todos boquiabiertos al confirmar, sin rodeos y en pleno escenario, que su historia de amor con 'Churrito' Hinostroza llegó a su fin. En medio de su presentación, cuando el público esperaba más música, la cantante decidió hacer una pausa inesperada y lanzar la bomba que nadie veía venir.

"Ahora que estoy soltera... Escuchen como estoy soltera y estoy triste con el corazón, ¿se nota? (...) ¿Qué chu*** voy a estar triste?", exclamó Málaga desde el escenario.

Horas después, Masiel Málaga utilizó sus historias de Instagram para confirmar cuál era su situación sentimental, aunque evitó dar detalles de lo que la motivó a terminar con 'Churrito' Hinostroza.

"Asegúrate de que sea quien solo te quiera cuidar hasta de el mismo. Asegúrate de que te respete aún cuando todo ande en descontrol. Asegúrate que sea quien te toma una foto distraída y de título diga algo lindo que tú no notas de ti. Por qué el amor no es solo decirlo o escribirlo . Es tener la coherencia entre tus actos y lo que dices sentir", se lee en la contundente publicación.

Publicación de Masiel Málaga en Instagram.

Mientras muchos seguidores aplaudieron su franqueza y el coraje de exponer un momento tan íntimo, otros resaltaron su entereza y la actitud firme con la que afronta esta nueva etapa. Para sus fans, la salsera no solo cerró un capítulo sentimental, sino que dejó claro que su prioridad ahora es su bienestar y crecimiento personal.

Masiel destruye a su expareja

En un reciente concierto, la salsera rectificó que no entiende por qué se enamoró del 'Churrito' Hinostroza, cuando no era nada de sus gustos. Con el micrófono en mano y la energía de su público, Masiel Málaga lanzó una contundente frase.

"Estaba enamorada de un pezuñento. Ustedes saben que cuando uno se enamora, se enamora de lo peor , era un payaso, encima era recontra feo, misio... pero lo veía guapísimo", expresó ante la sorpresa del público.

Recordemos que la fractura de la relación entre Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza comenzó cuando Débora Goytizolom en el programa "Q'Bochinche' autorizó la difusión de conversaciones comprometedoras que habría tenido con el exfutbolista cuando estaba saliendo con la cantante.