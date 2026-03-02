Alejandro Sanz oficializó a Stephanie Cayo con tremendo beso en el concierto de Ecuador

Una escena inesperada, captada en video y difundida a gran velocidad en redes sociales, desató una ola de comentarios y teorías que no tardaron en avivarse en redes sociales. Un gesto espontáneo de Alejandro Sanz, en medio de su concierto en Ecuador, bastó para encender las especulaciones sobre un posible romance con Stephanie Cayo.

Español se muestra enamoradísimo

Durante la noche del 21 de febrero, el público de Guayaquil fue testigo del comentado momento en el concierto de Alejandro Sanz. Mientras ofrecía su show, el cantante español se acercó a uno de los laterales del escenario, donde se encontraba la actriz peruana Stephanie Cayo, y sin previo aviso le dio un beso. La escena, registrada por asistentes, rápidamente se viralizó y avivó los rumores sobre la naturaleza de su vínculo.

El video publicado en TikTok, difundido por la usuaria Ruddy Restrepo, no tardó en multiplicarse en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y desatando una lluvia de comentarios. Los seguidores de ambos artistas comenzaron a preguntarse si el gesto sobre el escenario sería la confirmación de algo más que una simple amistad.

Y es que el detalle no pasó desapercibido: la actriz peruana ha estado presente en varias fechas de la gira sudamericana del intérprete de "Corazón partío", un acompañamiento constante que ahora cobra mayor relevancia y alimenta las versiones sobre un posible vínculo sentimental.

Las imágenes muestran a Alejandro Sanz aproximándose a Stephanie Cayo, dedicándole un beso y retomando luego su lugar en el centro del escenario, un gesto que volvió a ponerlos en el ojo público. El momento, captado por asistentes, impulsó nuevamente las especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

Parejita ya tendría un mes de relación

En una pasada entrevista con 'Amor y Fuego', el paparazzi Jordi Martin brindó detalles de la relación entre Alejandro Sanz y Stepanie Cayo, resaltando que el cantante está muy ilusionado por esta nueva relación.

"He hablado con una persona muy cercana a Alejandro Sanz, su exmánager de hace varios años, y me confirma que sí, que tiene una relación desde hace un mes, que son novios. Está muy, muy ilusionado y con muchas ganas de iniciar esta relación", sostuvo Martín en vivo.

Recordemos que en uno de los conciertos que ofreció Alejandro Sanz en Perú, ya había dado señales de este romance que ya tendría más de un mes, según confirmó el periodista Jordi Martin. El cantante abrazó efusivamente a Stephanie Cayo en el Estadio Nacional, avivando los rumores de su relación.