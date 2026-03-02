Hijo mayor de María Pía Copello lanza su marca de ropa y sorprende con los precios: ¿Cuánto cuesta?

El hijo mayor de María Pía Copello decidió incursionar en el mundo empresarial. Samuel Dyer Copello, conocido por su presencia en redes y su vínculo con el team Dyer en competencias automovilísticas, presentó oficialmente su propia marca de ropa y sorprendió a sus seguidores con este nuevo rumbo.

Debuta como empresario con AVOID

A través de sus redes, Samuel Dyer Copello oficializó el estreno de su marca bajo el nombre AVOID, un emprendimiento que marca su ingreso al rubro empresarial. Hasta antes de este anuncio, el joven destacaba por su participación en carreras automovilísticas. Sin embargo, ahora busca posicionarse en la industria de la moda.

La primera entrega de la marca lleva el nombre de The Legacy Collection. Esta colección inicial se compone de siete prendas y ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de la firma. Los polos tienen un precio de 179 soles, mientras que las poleras alcanzan los 299 soles, cifras que generaron debate entre usuarios que compararon los costos con otras propuestas juveniles en el país.

Durante la presentación digital del proyecto, Samuel explicó la visión que impulsa su emprendimiento y el mensaje detrás de la colección.

"Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección. Una declaración de identidad. Una visión que no sigue tendencias, las evita. El legado empieza ahora", expresó al anunciar el lanzamiento.

El concepto, según detalló, apuesta por construir una identidad propia en lugar de replicar corrientes pasajeras. Con ello, busca consolidar una marca que trascienda y se diferencie dentro del mercado local.

María Pía Copello expresa su orgullo

La reacción de su madre no tardó en llegar. María Pía Copello utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente el nuevo proyecto de su hijo. Con un mensaje breve, pero significativo, dejó clara su emoción por este logro: "Orgullosa de ti".

El gesto generó múltiples reacciones entre los seguidores de la conductora, quienes resaltaron la cercanía que ambos suelen mostrar en plataformas digitales. Madre e hijo mantienen una relación muy visible ante el público y comparten frecuentemente momentos familiares en redes.

A pesar de residir temporalmente fuera del país, Samuel organizó un viaje a Perú para liderar personalmente la grabación del video promocional de AVOID. Con esta decisión, reafirmó su compromiso con el emprendimiento y su intención de involucrarse de manera directa en cada etapa del proyecto.

En conclusión, Samuel Dyer Copello inició una nueva etapa como empresario con el lanzamiento de AVOID y su primera línea, The Legacy Collection. Con una propuesta centrada en la identidad y precios que ya generan debate, busca abrirse paso en la moda juvenil. o.