María Pía Copello se quiebra al recordar la relación con su padre: "Me hubiera gustado que vea lo que he logrado"

María Pía Copello vivió uno de los momentos más emotivos de su nuevo espacio digital al recordar a su padre, Fernando Copello, fallecido por cáncer hace varios años. Durante la segunda emisión de su programa de YouTube Sin Más que Decir, habló sobre los vacíos emocionales que marcaron su relación.

María Pía Copello se quiebra al recordar a su padre

Durante la conversación, María Pía Copello confesó que, aunque su padre ya no está, el sentimiento de tristeza persiste debido a que su vínculo no fue el que ella hubiera deseado. Con honestidad, reconoció que le cuesta hablar del tema, pero consideró necesario hacerlo porque muchas personas podrían atravesar situaciones similares.

"Mi papá había fallecido, pero la tristeza que tengo hoy por hoy es que la relación con mi papá no era la mejor. Me da pena contarlo, pero de repente hay mucha gente que está pasando por lo mismo", expresó con la voz entrecortada.

La conductora explicó que fue recién cuando su padre enfermó de cáncer que logró comprender mejor la forma en la que él demostraba su afecto. A pesar de que siempre anheló un padre más cercano y expresivo, con el tiempo entendió que su manera de querer era distinta.

"Mi papá tenía un carácter muy fuerte, él nos quería a su manera, pero yo quería que fuera un papá más cariñoso. Cuando mi papá se enfermó de cáncer yo literalmente era la enfermera de mi papá. Todo lo que pensaba que estaba mal, que no me quería de verdad... yo adoraba a mi papá, pero la vida no hizo que tengamos una relación muy cercana", relató.

Copello también confesó que hoy extraña profundamente a su padre y que le habría gustado compartir con él los logros que ha alcanzado en su etapa como empresaria y creadora de contenido.

"Extraño a mi papá, me gustaría conversar con él, decirnos mil cosas, matarnos de la risa y que él pueda ver lo que hizo de una hija, que hoy realmente tengo las agallas de emprender cosas", comentó.

Copello responde a los ataques contra la familia Dyer

El día de ayer, la conductora también se pronunció sobre los cuestionamientos dirigidos a la familia de su esposo, especialmente en relación con su patrimonio. Por primera vez, explicó el origen del crecimiento económico del grupo familiar y rechazó las insinuaciones malintencionadas.

"Mi suegro es de Huánuco, mi suegra es de Pucallpa, son dos provincianos que remaron muchísimo para llegar a donde han llegado...", señaló. Copello destacó el perfil bajo de la familia y la naturaleza de sus negocios, principalmente enfocados en la exportación. "Poner en tela de juicio así con total ligereza de dónde han hecho su fortuna... es muy feo. No me parece justo", agregó.

Además, recordó un episodio doloroso de los años noventa, cuando el padre de Samuel Dyer fue secuestrado y, posteriormente, víctima de una campaña de difamación. "Para justificar ese secuestro sufrió una campaña brutal de difamación... acusaciones falsas que fueron investigadas y archivadas. Esto está en el informe público de la Comisión de la Verdad", precisó.

Finalmente, María Pía Copello pidió a su audiencia consumir información con mayor criterio y exhortó a los creadores de contenido a investigar antes de difundir versiones falsas. Aunque aseguró que no volverá a referirse públicamente al tema, dejó claro que no permanecerá callada frente a los ataques.

"Como yo no tengo nada qué temer, la familia de mi esposo tampoco... Sí me voy a defender y saben a qué me refiero, no es una amenaza, estoy en todo mi derecho", concluyó. Con este mensaje, la conductora marcó distancia de la polémica y reafirmó su decisión de enfrentar legalmente a quienes, según indicó, han cruzado los límites.

Con un testimonio emotivo y firme, María Pía Copello recordó a su padre y reconoció las heridas de una relación inconclusa, a la vez que marcó distancia frente a las críticas contra su familia. Su mensaje directo conectó con la audiencia y reafirmó su postura de enfrentar las polémicas sin medias tintas.