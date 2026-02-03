Samahara Lobatón señala a "Amor y Fuego" por video de agresión de Bryan Torres: "Para mí ellos lo filtraron"

Samahara Lobatón volvió a generar polémica al reaparecer en el programa digital +QTV y hablar sobre el video donde se observa una agresión por parte de Bryan Torres. La influencer no solo explicó por qué decidió pronunciarse públicamente, sino que también dejó una fuerte insinuación contra el programa "Amor y Fuego", al que señaló como posible responsable de la filtración inicial de las imágenes.

Samahara Lobatón reaparece y explica por qué habló

Durante su participación en +QTV, Samahara Lobatón contó que todo este tema se inició en redes sociales y que, por ese motivo, decidió responder en el mismo escenario. Para ella, no tenía sentido guardar silencio cuando el asunto ya se encontraba circulando en plataformas digitales y generando comentarios de todo tipo.

Al profundizar en el tema del video, Samahara habló de una coincidencia que llamó mucho su atención. Según relató, el material apareció en TikTok apenas horas antes de que "Amor y Fuego" saliera al aire, y desde una cuenta que no tenía seguidores ni historial.

"Cabe la coincidencia que 12 horas antes de que iniciara el programa se filtró el video en TikTok con un usuario que no tenía nada de seguidores. Para mí ellos lo filtraron y de ahí decidieron hablar sobre el video porque es algo que ellos no pueden pasar, es lo que yo creo", expresó, dejando en claro que se trata de su percepción personal sobre cómo se dieron los hechos.

Ante estas declaraciones, María Pía Copello intervino para aclarar que no existían pruebas que confirmen esa acusación directa. Lejos de retractarse, Samahara respondió de inmediato y reafirmó su postura.

"Pero no hay pruebas de eso, tampoco", comentó la conductora, intentando marcar distancia entre una opinión personal y un hecho comprobado. "No, tampoco, es para mí, es lo que yo creo", dijo con firmeza, recalcando que no está afirmando algo como verdad absoluta, sino compartiendo su lectura de lo ocurrido.

Evita hablar de la agresión

Eso sí, cuando se le consultó directamente por el episodio de violencia que se observa en el video y por la situación con Bryan Torres, Samahara decidió no entrar en detalles. La influencer explicó que el caso se encuentra en un proceso judicial y que no puede pronunciarse sobre ese aspecto específico.

"Este tema no puedo tocarlo, no puedo hablar, todo ya está en Fiscalía, mi declaración ya está en Fiscalía y es un tema que se debe manejar herméticamente. No es una denuncia pública, tiene que seguir su proceso. Se están encargando los abogados de las tres partes, yo no tengo nada que hablar de ese tema", comentó.

Por ese motivo, centró toda su participación en explicar cómo, según ella, se difundió el video y por qué considera que hubo intereses detrás de su viralización. Recalcó que, mientras el tema esté en manos de la justicia, prefiere mantenerse en silencio sobre los hechos de fondo.

En conclusión, Samahara Lobatón vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática y abre un nuevo capítulo en esta historia que sigue generando debate en la farándula peruana. Aunque dejó en claro que no tiene pruebas, su insinuación contra "Amor y Fuego" ha provocado diversas reacciones en redes sociales. Mientras el proceso legal continúa, el caso sigue dando de qué hablar.