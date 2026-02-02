Samahara Lobatón acusa al Ministerio de la Mujer de irregularidades en su caso con Bryan Torres: "Quieren quitarme a mis hijos"

Samahara Lobatón reapareció públicamente en el programa de YouTube +QTV, conducido por María Pía Copello, tras el escándalo generado por la agresión en su contra por parte de Bryan Torres. La influencer sorprendió al lanzar duras críticas contra el Ministerio de la Mujer y el Centro de Emergencia Mujer, cuestionando cómo se habría manejado su caso.

Samahara Lobatón arremete contra el Ministerio de la Mujer

Durante su participación en el programa, Samahara Lobatón centró su intervención en denunciar presuntas irregularidades en el accionar del Ministerio de la Mujer y del CEM. La influencer sostuvo que las autoridades no habrían seguido el protocolo correspondiente antes de emitir una resolución relacionada con la situación de sus hijos.

Según explicó, en su vivienda existen cámaras de seguridad que registran de manera permanente el ingreso y salida de las personas, por lo que consideró injustificadas algunas conclusiones a las que se habría llegado sin una verificación adecuada.

"Hay cámaras en mi casa grabando la entrada y la salida de todas las personas que van a mi casa. Ellos alegan por un programa de televisión cosas y se saltaron todo el protocolo. Se supone que tuvieron a hacer una visita a mi hogar, tuvieron que hacerme una pericia psicológica, tuvieron que tener una entrevista con las nanas, con una de mis hijas, se saltaron todo ese proceso", manifestó visiblemente molesta.

Asimismo, Samahara Lobatón cuestionó el horario en el que recibió una notificación por parte del CEM, señalando que esta se habría realizado fuera del horario regular de atención.

"Se me notificó a las 11 de la noche, a una hora irregular, a esa hora ellos no trabajan. Se quieren colgar la bandera con mis hijos y mis hijos no son conejillos de indias para nadie", afirmó, dejando entrever un trato desigual en comparación con otros casos similares.

En ese mismo contexto, la influencer defendió las condiciones en las que viven sus hijos y negó cualquier situación de abandono o riesgo.

"Mis hijos no tienen por qué pasar por ese proceso, mis hijos no están en desprotección. La entidad tiene que ir a constatar que mis hijos están en desprotección. Mis hijos tienen una casa, tienen luz, tienen comida, tienen mamá, tienen nanas, tienen papá, van a colegio, no hay desprotección", agregó, rechazando tajantemente cualquier insinuación en ese sentido.

Su postura frente al caso con Bryan Torres

En otro momento de la entrevista, Samahara Lobatón se refirió de manera indirecta al video que desató la polémica y al tratamiento mediático que recibió el caso. La influencer deslizó la posibilidad de que el programa Amor y Fuego haya filtrado las imágenes antes de comentarlas al aire, lo que, según su versión, habría marcado el inicio de la controversia en redes sociales.

"Estoy acá sin cobrar ni un sol, solo para aclarar ciertos puntos. Esto supuestamente empezó en redes y es la manera de afrontarlo en redes también... Cabe la coincidencia que 12 horas antes que iniciara el programa se filtró el video en TikTok con una cuenta sin seguidores, para mí ellos lo filtraron y de ahí decidieron hablar sobre el video porque no lo pueden pasar, es lo que yo creo", expresó.

Cuando María Pía Copello le preguntó directamente si había denunciado a Bryan Torres por la agresión, Samahara evitó profundizar en el tema y recalcó que el proceso ya se encuentra en manos de las autoridades.

"Este tema no puedo tocarlo, no puedo hablar, todo ya está en Fiscalía, mi declaración ya está en Fiscalía y es un tema que se debe manejar herméticamente. No es una denuncia pública, tiene que seguir su proceso. Se están encargando los abogados de las tres partes, yo no tengo nada que hablar de ese tema", señaló.

Con su aparición en +QTV, Samahara Lobatón cuestionó el accionar del Ministerio de la Mujer y del Centro de Emergencia Mujer, al denunciar presuntas fallas en el procedimiento aplicado a su caso y defender la estabilidad en la que asegura que viven sus hijos. Aunque evitó referirse directamente a la agresión evidenciada en el video viral, señaló que el tema está en manos del Ministerio Público y seguirá el curso legal correspondiente.