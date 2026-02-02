María Pía Copello explota tras críticas en redes y aclara negocios de su esposo: "No tengo nada que temer"

María Pía Copello reapareció este lunes 2 de enero con el lanzamiento de su nuevo proyecto digital, +QTV Network, y respondió con firmeza a las críticas en redes sociales. La conductora rechazó los cuestionamientos a su patrimonio y al de su familia, especialmente los vinculados a su esposo, Samuel Dyer, y anunció acciones legales ante lo que considera una campaña de difamación.

María Pía Copello se defiende de las críticas

Durante la transmisión, la presentadora aclaró uno de los comentarios más recurrentes: el rápido crecimiento de su canal, que ya supera los 400 mil suscriptores. Copello explicó que no se trata de una cuenta nueva, sino de la evolución de un espacio que había creado años atrás y que permaneció inactivo por un largo periodo.

"Este es el canal que yo tenía, 'Pía Copello', y que hoy migra a ser '+QTV Network'. Yo tenía una comunidad grande pero el canal estaba inactivo por años porque no encontraba el rumbo...", indicó, mientras celebraba la conexión de más de 2,300 personas en vivo a pocos minutos de iniciado el programa.

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando la conductora abordó los ataques personales que ha recibido y cómo estos han afectado directamente a su entorno familiar, incluyendo el emprendimiento de su hija menor. Copello aseguró que, pese a haber guardado silencio durante mucho tiempo, la situación llegó a un punto límite.

"Se me ha atacado de diferentes formas y yo he apechugado y no he contestado, es parte del juego, pero lo que ha venido pasando es que no solo se me ataca, sino que se me difama...", expresó indignada. Además, defendió el negocio de su hija y rechazó los comentarios que buscan desacreditarlo. "Que quieran manchar ese negocio y atribuirle cosas que no son... es una difamación y está penado por la ley... me voy a defender", afirmó con firmeza.

Copello responde a los ataques contra la familia Dyer

La conductora también se pronunció sobre los cuestionamientos dirigidos a la familia de su esposo, especialmente en relación con su patrimonio. Por primera vez, explicó el origen del crecimiento económico del grupo familiar y rechazó las insinuaciones malintencionadas.

"Mi suegro es de Huánuco, mi suegra es de Pucallpa, son dos provincianos que remaron muchísimo para llegar a donde han llegado...", señaló. Copello destacó el perfil bajo de la familia y la naturaleza de sus negocios, principalmente enfocados en la exportación. "Poner en tela de juicio así con total ligereza de dónde han hecho su fortuna... es muy feo. No me parece justo", agregó.

Además, recordó un episodio doloroso de los años noventa, cuando el padre de Samuel Dyer fue secuestrado y, posteriormente, víctima de una campaña de difamación. "Para justificar ese secuestro sufrió una campaña brutal de difamación... acusaciones falsas que fueron investigadas y archivadas. Esto está en el informe público de la Comisión de la Verdad", precisó.

Finalmente, María Pía Copello pidió a su audiencia consumir información con mayor criterio y exhortó a los creadores de contenido a investigar antes de difundir versiones falsas. Aunque aseguró que no volverá a referirse públicamente al tema, dejó claro que no permanecerá callada frente a los ataques.

"Como yo no tengo nada qué temer, la familia de mi esposo tampoco... Sí me voy a defender y saben a qué me refiero, no es una amenaza, estoy en todo mi derecho", concluyó. Con este mensaje, la conductora marcó distancia de la polémica y reafirmó su decisión de enfrentar legalmente a quienes, según indicó, han cruzado los límites.

Con un mensaje directo y sin rodeos, María Pía Copello dejó claro que no permitirá que las especulaciones y ataques en redes sociales sigan afectando a su familia ni a los emprendimientos que han construido con esfuerzo. La conductora defendió el trabajo y la trayectoria de la familia Dyer, anunció que tomará acciones legales frente a la difamación.