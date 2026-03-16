Periodista español opina sobre Stephanie Cayo tras confirmar relación con Alejandro Sanz: "Enamorada"

Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz han desatado sorpresa y comentarios tanto en Perú como en España. Tras las declaraciones de la actriz sobre su relación, un periodista español en "América Hoy" reveló cómo reaccionó la prensa de su país y aseguró que la noticia ha dejado a muchos en shock. Incluso contó que los medios están intentando ubicar al artista para conocer su versión.

Periodista sobre Stephanie Cayo tras relación con Alejandro Sanz

La relación entre Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz sigue dando de qué hablar. Luego de que la actriz peruana confirmara que mantiene un vínculo con el artista durante una entrevista en Radio Caracol, la noticia ha causado sorpresa en España y también en Perú.

Para conocer cómo se vive esta noticia en el país europeo, el programa "América Hoy" conversó con el periodista español de espectáculos Marc Leirado, quien contó qué se comenta en la prensa sobre la relación entre ambos artistas. Durante la entrevista, el periodista español explicó que la noticia ha sorprendido mucho a los medios de su país.

"Pues la verdad es que estamos en shock, o sea, no nos lo podemos creer. Ha confirmado Stephanie Cayo que está con Alejandro Sanz", señaló.

Según explicó, los periodistas han revisado con atención la entrevista que dio la actriz peruana. Muchos coinciden en que se le veía muy enamorada.

"Hemos visto que Stephanie Cayo en esta entrevista que la hemos analizado muy bien la entrevista, la hemos visto muy enamorada. Si os fijáis, esa sonrisa, esos ojos que tiene, es de amor profundo hacia el cantante", comentó.

El periodista también contó que, según la información que manejan en España, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz ya se conocían desde hace varios años. Sin embargo, durante la entrevista la actriz prefirió no dar detalles sobre cuánto tiempo llevan saliendo. Para el periodista, esto podría ser una forma de evitar problemas o comentarios innecesarios.

"Cantante que por cierto era amigo suyo desde hacía ya 4 años", explicó. "Stephanie Cayo no quiso confirmar cuánto tiempo hace que tiene relación con Alejandro Sanz que están saliendo. A ver si no lo quiso decir para evitar problemas", dijo.

Buscan la versión de Sanz y el supuesto piso en Madrid de Stephanie

Mientras tanto, los medios españoles siguen intentando obtener declaraciones del propio Alejandro Sanz para saber qué piensa sobre esta relación. Incluso se ha hablado de que la actriz peruana estaría buscando comprar un departamento en Madrid, aunque esto todavía no ha sido confirmado.

"La verdad que la prensa aquí en España estamos intentando localizar a Alejandro Sanz para poderle hacer unas declaraciones y preguntarle sobre Stephanie Cayo, pero no damos con él, ni con él ni con el supuesto piso que Stephanie Cayo estaría comprando en la ciudad de Madrid", agregó.

En medio de las especulaciones, algunos han pensado que la noticia podría estar relacionada con la promoción de una serie de Stephanie Cayo. Sin embargo, el periodista descartó esa idea. Además, señaló que la actriz habló del tema porque la relación ya estaba siendo comentada.

"Yo sinceramente creo que esto no forma parte de la estrategia de marketing y comunicación de la serie de Stephanie", explicó. "Ella lo está contando pues porque la han pillado, pero si no lo hubiesen pillado, no lo estaría contando", afirmó.

Finalmente, el periodista comentó que en España el romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se está tomando con mucha naturalidad. Aunque la diferencia de edad llama un poco la atención de algunos seguidores, reveló que eso también está muy normalizado.

En conclusión, el periodista español Marc Leirado aseguró que la noticia sobre la relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz ha causado gran sorpresa en la prensa de su país. Mientras los medios intentan obtener la versión del cantante, el romance entre ambos artistas sigue despertando curiosidad entre seguidores y programas de espectáculos.