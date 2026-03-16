Brenda Carvalho lamenta muerte de bailarín con desgarrador mensaje: "Sabía que ibas a llegar lejos"

Un duro golpe para Brenda Carvalho. La popular animadora se encuentra de luto tras la muerte de Luis Augusto López Rioja, pieza clave de su elenco de baile y una de las figuras más prometedoras de la danza local. La brasileña compartió su tristeza por la partida de un joven a quien no solo unía el trabajo, sino una profunda admiración profesional y amical.

Brenda Carvalho se despide de bailarín

Conocida por su energía inagotable y alegría constante, Brenda Carvalho mostró su faceta más vulnerable al lamentar la muerte de un integrante de su elenco de baile. A través de una sentida publicación en sus redes sociales, se despidió de 'Luchito', quien fue una de las piezas clave en sus presentaciones.

Brenda Carvalho rindió homenaje a la trayectoria del joven artista con un emotivo video que recopila los mejores momentos vividos en el escenario. Sin embargo, más allá de las imágenes de sus presentaciones, es el texto que acompaña el clip el que ha conmovido a todos, una desgarradora carta de despedida que evidencia el vacío profundo que deja el bailarín en su vida.

"Mi Luchito, estos días desde que me enteré de tu pronta partida he tratado de asimilar el impacto que nos dejaste. No sé por dónde empezar", escribió la exintegrante de Exporto Brasil, dejando claro que la noticia ha sido un golpe devastador para todo su equipo de trabajo.

Para Brenda Carvalho, 'Luchito' no era solo un bailarín más en su staff; era una promesa de la danza. En su mensaje, la animadora resaltó la evolución constante del joven, quien a base de esfuerzo logró vencer miedos y destacar en un entorno sumamente competitivo.

"Tu arte te empezaba a dibujar como aquel hombre prometedor que sabía que ibas a llegar lejos con tu danza y talento. Gracias por tu alegría, por tu arte y sobre todo por siempre querer que el barco flote y no se hunda", recordó con nostalgia la brasileña.

Brenda Carvalho finalizó su mensaje pidiendo a Luchito que cuide a su familia y amigos desde donde se encuentre. "Vivirás en nuestros corazones, te quiero y te queremos mucho. Vuela alto, mi Suuuu", expresó.

Brenda Carvalho viaja a Chiclayo con su elenco

Brenda Carvalho viajó hasta Chiclayo junto a integrantes de su elenco para brindar el último adiós a Luis Augusto López Rioja, ciudad de origen del joven bailarín. Previo a su llegada, la animadora compartió una historia desde el Aeropuerto Jorge Chávez, reafirmando el profundo cariño y respeto que sentía por él.

"Estamos yendo a despedirme de ti, mi Luchito", escribió Brenda Carvalho.

Brenda Carvalho se despide de bailarín.

De esta forma, Brenda Carvalho lamentó la muerte de Luis Augusto López Rioja, quien fue parte de su elenco de baile. La brasileña y demás integrantes despidieron así a un joven talento que, aunque partió antes de tiempo, logró dejar una huella imborrable en el corazón del equipo.