Pamela Franco sobre comparaciones con Pamela López por presentaciones musicales: "No soy tiktoker"

La rivalidad mediática entre Pamela Franco y Pamela López se reavivó tras los comentarios de la madre de los hijos de 'Aladino' sobre la asistencia a los shows de la trujillana. Franco respondió destacando el éxito de su tema con Christian Cueva y reafirmó que su trabajo artístico merece reconocimiento sin comparaciones.

Pamela Franco pone en alto su trayectoria

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco se mostró firme al responder los comentarios de Pamela López, quienes cuestionaban la asistencia a sus conciertos. La cantante enfatizó que su orquesta continúa destacando en el ámbito musical y que su trayectoria no se mide por la crítica ajena.

"No puedes comparar. Yo respeto mucho el trabajo de todas las personas; todos tenemos derecho a salir adelante. Pero fuera de todo, la que está arriba es Pamela Franco y Orquesta", señaló la intérprete nacional, dejando en claro su posición.

Además, Franco también abordó las comparaciones físicas que algunos hacen entre ella y Pamela López, aunque recalcó que lo importante es reconocer el trabajo artístico.

"Basta de comparaciones, yo entendería que comparan físicamente. La verdad, me río; eso no me importa. Pero el trabajo hay que saberlo distinguir, ¿no? Yo no soy tiktoker, la verdad", añadió, lanzando una sutil indirecta a su colega.

Pamela defiende su canción "El Perro del Hortelano" con Christian Cueva

La cantante celebró la buena recepción de su tema "El Perro del Hortelano", un dúo que grabó junto a su pareja, Christian Cueva, futbolista del Club Juan Pablo II. Franco resaltó que las críticas siempre existirán, pero que tanto ella como Cueva toman los comentarios con naturalidad y enfocan sus esfuerzos en el público que disfruta de su música.

"La verdad, el estreno fue espectacular. Lo recibimos juntos con amigos, con la gente de mi orquesta que también participó en el video, y la verdad que fue muy divertido. La pasamos superbién tanto en la grabación del tema como en el videoclip; lo hicimos en un barrio, que es algo que nos identifica", explicó Franco.

El video musical ya superó las 500 mil vistas en YouTube, un indicador del impacto que ha tenido entre sus seguidores pese a las críticas de algunas personas.

"Si no hay críticas, nosotros no existimos. Hay algunos a los que les puede agradar y a otros no. Es una parte sarcástica, la verdad, pero de nuestras vidas. No me estoy riendo de nadie, no estoy siendo sarcástica con nadie", concluyó la cantante.

Con sus declaraciones, Pamela Franco defendió su tema musical y a su pareja, reafirmando su posición en la escena artística nacional. A pesar de comparaciones y críticas, la trujillana demuestra que su trabajo sigue siendo valorado por sus seguidores y que la música permanece como el eje de su carrera, dejando claro que las controversias no frenarán su trayectoria.