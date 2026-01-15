Thamara Gómez revela planes para reencontrarse con Lesly Águila y Estrella Torres: "Ya toca"

Dentro de la cumbia peruana hay varias voces femeninas que han cautivado al público a través de los años, pero entre las preferidas están Lesly Águila, Estrella Torres y Thamara Gómez. En sus inicios, las jóvenes trabajaron juntas, pero por cosas del destino terminaron separándose por varios años y ahora, estarían planeando reunirse nuevamente.

¿Reencuentro de Thamara, Estrella y Lesly?

Por medio de sus redes sociales, Thamara Gómez ha estado respondiendo algunas preguntas del público. Recordemos que hace unos días, Son del Duke reveló que la vocalista estaría ausente por algunos días por motivos de salud que no le permiten viajar y cantar. Es así como la artista lejos de alejarse de sus seguidores en su recuperación, responde algunas preguntas del público.

Mientras respondió algunas cuestionamientos, le llegó una pregunta de un seguidor donde consultaba si podría darse una reunión con Estrella Torres y Lesly Águila. Como se recuerda, las tres eran integrantes de Corazón Serrano cuando eran muy jóvenes y ahora, estarían en diferentes grupos de cumbia. Aún así parece que la amistad sigue intacta porque estarían dispuestas a reunirse después de mucho tiempo.

"¿Thamara habrá junte de Lesly, Estrella y tú?", le pregunta un seguidor, y ella responde: "¡Obvio, espero nos juntemos pronto, toca! Encontré esta fotito cuando éramos unas bebés jeje Estrella y Lesly".

Historia de Thamara Gómez

¿Lesly dejará de los escenarios?

A través de sus redes, Lesly Águila ha compartido varios momentos de su vida y es así como abrió una caja de pregunta para responder algunos cuestionamientos. En ese sentido, un fanático le preguntó sobre su salud y si continuará cantando.

¿Cómo vas de tu rodilla? ¿En algún momento pensaste en dejar de cantar por ese problema?", le preguntó un seguidor preocupado por su salud.

Es así como la joven cantante se sincera y señala que jamás pensó dejar su pasión, que es el canto. Así mismo, comenta que viene realizando chequeos y aconseja siempre revisarse con un médico. Su recuperación será un poco larga, pero que lo logrará. Por el momento, seguirá presentándose con el apoyo de sus compañeras.

De esta manera, la artista Lesly Águila continúa como cantante de Corazón Serrano y por su parte, Thamara Gómez y Estrella Torres integran al grupo Son del Duke. A pesar de estar en diferentes agrupaciones de cumbia, la amistad entre las jóvenes cantantes sigue intacta y estarían planeando poder reunirse como en los viejos tiempos.