RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡En Navidad!

Brenda Carvalho pasó difícil momento tras sufrir una parálisis intestinal: "Fui operada tres veces"

A través de una entrevista, Brenda Carvalho reveló que hace unos años tuvo que ser operada tres veces por emergencia tras sufrir una parálisis intestinal antes de Navidad.

Brenda Carvalho pasó difícil momento tras sufrir una parálisis intestinal
Brenda Carvalho pasó difícil momento tras sufrir una parálisis intestinal (Instagram)
05/12/2025

La brasileña Brenda Carvalho es una artista muy querida en el Perú, que ha participado en varios programas y realizando shows. Ahora, la bailarina contó una anécdota muy complicada que vivió hace un par de años tras sufrir una parálisis intestinal que la puso en grave riesgo. 

Brenda Carvalho estuvo muy delicada de salud

En una entrevista en el programa de Aldo Miyashiro, la artista Brenda Carvalho reveló que pasó por momentos muy duros hace tres años. La brasileña contó que estaba realizando varios shows navideños en el 2022, cuando tenía algunos malestares que dejó pasar por alto hasta que ya no pudo más y puso en riesgo su salud.

"Eso fue en el año 2022. Yo tenía un quiste que se me había reventado hemorrágico. Estaba situado dentro de mi útero. Estábamos en campaña navideña y no sabía que estaba teniendo una hemorragia interna. Me sentía mal", expresó. 

Después de una presentación, la brasileña contó que al retirarse uno de los cambios de vestuarios, porque tiene tres, notó que su barriga estaba completamente hinchada y pidió que sea llevada de inmediato a un centro médico en Lima.

"Cuando me saqué el vestuario tenía una barriga como de cuatro meses de embarazo. Estábamos en Chincha. Al echarme en el asiento de atrás, sentí que la sangre me agarró todos los órganos. Perdí el conocimiento", cuenta. 

Rodrigo Cuba sorprende con respuesta de si quiere otro hijo con Ale Venturo: ¿Qué dijo?
Lee también

Rodrigo Cuba sorprende con respuesta de si quiere otro hijo con Ale Venturo: ¿Qué dijo?

@willax.espectaculos Brenda Carvalho revela que estuvo al borde de la muerte: "Entendí la gravedad de todo cuando me trajeron un cura" #BrendaCarvahlo #HablaChino #Historias ♬ sonido original - Willax Espectáculos

Fue operada en tres ocasiones

La joven perdió el conocimiento en todo ese proceso y revela que fue intervenida en tres ocasiones tras ser llevada de emergencia en una clínica de Chorrillos. La artista señaló que solo despertó después de todo lo sucedido, y supo que muy grave porque al despertar vio a un cura que lo acompañaba junto a su pareja y su madre. 

"Me sacaron sangre del tamaño de una botella de vino. Fui operada tres veces. Desperté el 24 de diciembre, con la carita de Julinho y de mi mamá. Apenas comprendía dónde me encontraba, solo distinguí sus caras y volví a dormirme. Me di cuenta de que el tema era muy grave porque ya me habían traído un cura. Sentí que era despedida y entendí el mensaje", señaló. 

¿Indirecta para Brian Rullan? Gerardo Pe defiende a Laura Spoya: "Ella es la que sustenta todo"
Lee también

¿Indirecta para Brian Rullan? Gerardo Pe defiende a Laura Spoya: "Ella es la que sustenta todo"

De esta manera, Brenda Carvalho reveló que pasó por momentos muy complicados en su salud hace tres años ingresando por emergencia tras sufrir un parálisis intestinal. Sin duda, pasó por alto algunos síntomas que creía menores, pero tras un show tuvo que ser llevada de inmediato para que la operaran. 

Temas relacionados Brenda Carvalho operada parálisis intestinal salud

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

últimas noticias
Karibeña