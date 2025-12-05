Brenda Carvalho pasó difícil momento tras sufrir una parálisis intestinal: "Fui operada tres veces"

La brasileña Brenda Carvalho es una artista muy querida en el Perú, que ha participado en varios programas y realizando shows. Ahora, la bailarina contó una anécdota muy complicada que vivió hace un par de años tras sufrir una parálisis intestinal que la puso en grave riesgo.

Brenda Carvalho estuvo muy delicada de salud

En una entrevista en el programa de Aldo Miyashiro, la artista Brenda Carvalho reveló que pasó por momentos muy duros hace tres años. La brasileña contó que estaba realizando varios shows navideños en el 2022, cuando tenía algunos malestares que dejó pasar por alto hasta que ya no pudo más y puso en riesgo su salud.

"Eso fue en el año 2022. Yo tenía un quiste que se me había reventado hemorrágico. Estaba situado dentro de mi útero. Estábamos en campaña navideña y no sabía que estaba teniendo una hemorragia interna. Me sentía mal", expresó.

Después de una presentación, la brasileña contó que al retirarse uno de los cambios de vestuarios, porque tiene tres, notó que su barriga estaba completamente hinchada y pidió que sea llevada de inmediato a un centro médico en Lima.

"Cuando me saqué el vestuario tenía una barriga como de cuatro meses de embarazo. Estábamos en Chincha. Al echarme en el asiento de atrás, sentí que la sangre me agarró todos los órganos. Perdí el conocimiento", cuenta.

Fue operada en tres ocasiones

La joven perdió el conocimiento en todo ese proceso y revela que fue intervenida en tres ocasiones tras ser llevada de emergencia en una clínica de Chorrillos. La artista señaló que solo despertó después de todo lo sucedido, y supo que muy grave porque al despertar vio a un cura que lo acompañaba junto a su pareja y su madre.

"Me sacaron sangre del tamaño de una botella de vino. Fui operada tres veces. Desperté el 24 de diciembre, con la carita de Julinho y de mi mamá. Apenas comprendía dónde me encontraba, solo distinguí sus caras y volví a dormirme. Me di cuenta de que el tema era muy grave porque ya me habían traído un cura. Sentí que era despedida y entendí el mensaje", señaló.

De esta manera, Brenda Carvalho reveló que pasó por momentos muy complicados en su salud hace tres años ingresando por emergencia tras sufrir un parálisis intestinal. Sin duda, pasó por alto algunos síntomas que creía menores, pero tras un show tuvo que ser llevada de inmediato para que la operaran.