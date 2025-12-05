Rodrigo Cuba sorprende con respuesta de si quiere otro hijo con Ale Venturo: ¿Qué dijo?

Rodrigo Cuba volvió a captar la atención de sus seguidores tras responder de manera directa sobre su intención de convertirse nuevamente en padre. El futbolista, que ya es papá de dos pequeñas, no esquivó la consulta y sorprendió con una respuesta contundente en sus redes sociales, generando comentarios y reacciones de sus fans.

Rodrigo Cuba habla sobre la posibilidad de ser padre otra vez

En una dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram, Rodrigo Cuba recibió la pregunta que muchos seguidores esperaban: "¿Te gustaría tener un hijo?". El jugador de fútbol, padre de una hija con Ale Venturo nacida en 2023 y de su primogénita fruto de su relación con Melissa Paredes, no dudó en contestar con un rotundo "No".

"Ya no, ahorita es imposible. Es broma. Ya es momento de cerrar la fábrica", indicó el deportista, dejando claro que no planea ampliar su familia por el momento.

Este pronunciamiento cobra relevancia, ya que semanas atrás Ale Venturo había hablado sobre la posibilidad de ampliar la familia. La influencer no descartó que podría considerarlo a futuro, aunque bromeó sobre las dificultades y posibles situaciones que podrían surgir:

"No, ahorita no. Ahorita es imposible, es broma. Ahorita imposible, pero ¿quién sabe más adelante? (De repente el hombrecito, ya te animas) Bueno, es que no se sabe lo que te pueda tocar. Si me toca una mujer más, me ahorco", aseguró entre risas.

Esta interacción refleja un equilibrio entre la sinceridad del futbolista y la espontaneidad de Ale Venturo, quienes siguen compartiendo con naturalidad aspectos de su vida personal con sus seguidores.

La pareja disfruta de un viaje a Río de Janeiro

Hace pocos días, Rodrigo Cuba y Ale Venturo viajaron a Río de Janeiro, un viaje que representó un momento de desconexión y descanso para la pareja. El viaje se realizó sin hijos, en una especie de luna de miel, permitiéndoles disfrutar de tiempo a solas y compartir experiencias en pareja.

Durante la primera jornada del viaje, la influencer y el futbolista compartieron imágenes y videos mostrando el clima agradable, la gastronomía local y momentos de relax. Entre las publicaciones se pudo ver cómo ambos disfrutaron de una tradicional caipirinha y paseos por la ciudad, lo que sus seguidores recibieron con entusiasmo.

El viaje a Río no solo permitió a la pareja relajarse, sino también reforzar la relación y mostrar a su comunidad digital la complicidad que mantienen. Los comentarios de los seguidores destacaron lo bien que se ven juntos y la felicidad que irradian durante sus vacaciones.

Rodrigo Cuba ha dejado claro que, por ahora, no planea tener más hijos, una decisión que contrasta con la expectativa de algunos fans y con los comentarios previos de Ale Venturo. Mientras tanto, la pareja se concentra en disfrutar de su tiempo juntos y de momentos de descanso, fortaleciendo su relación lejos de los compromisos familiares.