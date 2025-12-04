Pamela Franco sobre su lujoso regalo a Christian Cueva: "Si está en mis posibilidades engreír, lo hago"

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva volvió a generar conversación tras el viaje de la cantante a Ecuador para celebrar el cumpleaños del futbolista. Esto por el exclusivo regalo que le llevó se viralizó y desató críticas sobre su costo y las prioridades de la artista. Ante el revuelo, Franco decidió pronunciarse.

Pamela Franco se defiende tras regalar costosa bolsa de viaje a Cueva

La intérprete de cumbia llegó a Guayaquil dispuesta a engreír a Cueva por su cumpleaños. Además de acompañarlo en la celebración, le entregó una bolsa de viaje Goyard, modelo Boston Fifty, conocido por su diseño particular y su alto costo. En cuanto la imagen del accesorio comenzó a circular, los cuestionamientos no tardaron en aparecer.

En conversación con América Espectáculos, Pamela respondió a quienes la criticaron por el lujoso detalle. Aseguró que su intención no fue presumir, sino sorprender a su pareja, con quien mantiene una relación que continúa generando opiniones divididas.

"Han dicho un montón de cosas. Por un lado, digo: ya, pero por otro, tampoco siento que tenga que estar aclarando esas cosas tan superficiales que a nadie le interesa si es verdadero o falso (...) No soy tan superficial para estar peleándome si es original, me parece frío. Si por ahí me saco la mugre y puedo darme un gustito lo hago y si esta en mis posibilidades de engreír ala persona que yo amo, lo hago(...)", comentó con evidente molestia.

La cantante también reafirmó que sigue firme en su relación con Cueva y que no dejará que los comentarios externos definan su vida personal. Confesó sentirse enamorada y tranquila, a pesar de las constantes menciones en redes y programas de espectáculos. Por otro lado, también dio a notar su felicidad por viajar con la familia del futbolista para su cumpleaños.

"No sabía la sorpresa que le íbamos a dar y yo estoy contenta uno es feliz viendo feliz a las personas que ama y yo lo amo mucho.", sentenció"

@rkt696 Pamela Franco responde sobre bolso que le regaló a Christian Cueva ♬ sonido original - rkt696

¿Influyó Pamela Franco en la salida de Cueva del Emelec? Esto respondió

Otro de los rumores que cobró fuerza en los últimos días fue la posibilidad de que Pamela habría tenido algún tipo de influencia en la salida de Christian Cueva del Club Sport Emelec. La artista fue consultada directamente durante la misma entrevista y respondió sin perder la calma.

"Ay, siempre van a hablar muchísimas cosas. Siento que no tengo por qué estar aclarando, y menos cosas que no son mías, porque más allá de que esté con él, creo que son sus cosas personales, sus cosas profesionales, y si él las desea, las hablará, las aclarará. La verdad que es algo de él, lo respeto. Estamos acostumbrados a que se digan un montón de cosas, ¿no?", expresó.

Pamela evitó involucrarse en temas deportivos y señaló que cada decisión profesional del jugador pertenece únicamente a él. Además, dejó claro que no piensa asumir responsabilidades que no le corresponden.

Mientras tanto, Franco continúa enfocada en su carrera artística. Su próximo proyecto, el Tour Cervecero, también incluye la participación de Cueva, quien la acompañará en algunos escenarios. Ambos se han mostrado emocionados por esta etapa, que combina música, espectáculos y presentaciones conjuntas.

Pamela Franco no solo sorprendió a Christian Cueva con un lujoso regalo por su cumpleaños, sino que también enfrentó con firmeza las críticas y rumores que surgieron alrededor del detalle y de su relación. La cantante dejó claro que no piensa justificar decisiones que considera personales, ni asumir responsabilidades sobre la carrera del futbolista.