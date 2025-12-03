RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Le da con palo!

Magaly destruye a Christian Cueva tras próximo tour con Pamela Franco: "Voz de un hombre borrachoso"

Tras el lanzamiento de Christian Cueva a los escenarios con Pamela Franco, Magaly Medina no dudó en dar su opinión aclarando que el pelotero no tiene voz.

Magaly destruye a Christian Cueva tras próximo tour con Pamela Franco
Magaly destruye a Christian Cueva tras próximo tour con Pamela Franco (Composición Karibeña)
03/12/2025

Hace unos días, Christian Cueva fue anunciado por Pamela Franco para un tour musical en todo el Perú y tendría un alto costo. Ahora, la 'urraca' señala que el pelotero no tendría voz para cantar debido al consumo de alcohol. 

Magaly contra el 'Aladino'

En su programa de TV, la conductora de televisión no pudo dejar pasar la oportunidad para opinar sobre el reciente lanzamiento de Christian Cueva como parte de la gira de su pareja Pamela Franco. Incluso, le aconseja usar playback ya que tendría una voz muy peculiar que no lo ayudaría. 

"Vamos a ver si vuelve a funcionar la misma táctica, ahora ha incluido a Cueva como si fuera karaoke, porque no tiene voz de cantante. Es lo que él debería hacer (playback) porque no tiene voz entrenada, voz de una hombre borrachoso, que tantos años de su vida se ha dedicado al trago a la noche. Ni siquiera tiene físico de deportista, menos va tener los pulmones", expresó. 

Así mismo, señala que quedó sorprendida al enterarse de la exorbitante cifra que cobraría la cantante sola y otra con el pelotero en el escenario para que cante tres canciones. 

"¡70 mi soles! Ahora se tienen que dividir ¿Cuánto le dará él a ella? porque ella sola cobra 35 mil en Lima y en provincia, 45 mil, pero con él en provincia 70mil soles. Va a ganar más que en Ecuador", señaló. 

Yahaira cuenta que tiene un vínculo cercano con la hija de Jefferson Farfán: "Hay un cariño de siempre"
Lee también

Yahaira cuenta que tiene un vínculo cercano con la hija de Jefferson Farfán: "Hay un cariño de siempre"

@josepastord Esto dijo Magaly!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #cristiancueva #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

¿Cuánto estará cobrando Cueva y Franco?

El reportero de Magaly le preguntó sobre los costos de las presentaciones de Pamela Franco y Christian Cueva en Lima y en provincia. Entonces, le dieron una cifra muy alta, nada cómoda. Además, le revelaron que la cantante sola saldrá 50 mil soles y con el pelotero subiría el monto a 70 mil soles.

"Christian entra en medio del show de Pamela, los dos hacen su show. Él va a turnarse con Pamela, porque ella normalmente canta sus 2 horas de show, hasta 15 temas. Dentro de esos temas, se turna Christian. Los temas que tienen, los más conocidos de ellos: El Cervecero, hasta el fin del mundo, nos queremos y qué", reveló la mánager de Franco. 

Evelyn Vela contra su hermana tras retractarse de la agresión que sufrió por su pareja: "Es un caso perdido"
Lee también

Evelyn Vela contra su hermana tras retractarse de la agresión que sufrió por su pareja: "Es un caso perdido"

De esta manera, Pamela Franco ha invitado a Christian Cueva para un tour donde interpretará sus temas que sacaron juntos. Así mismo, Magaly no dejó de pasar la oportunidad que el pelotero no tendría voz para cantar cumbia, sino de un hombre 'borrachoso'. 

Temas relacionados borrachoso cantar christian cueva destruye Magaly

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña