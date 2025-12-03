Magaly destruye a Christian Cueva tras próximo tour con Pamela Franco: "Voz de un hombre borrachoso"

Hace unos días, Christian Cueva fue anunciado por Pamela Franco para un tour musical en todo el Perú y tendría un alto costo. Ahora, la 'urraca' señala que el pelotero no tendría voz para cantar debido al consumo de alcohol.

Magaly contra el 'Aladino'

En su programa de TV, la conductora de televisión no pudo dejar pasar la oportunidad para opinar sobre el reciente lanzamiento de Christian Cueva como parte de la gira de su pareja Pamela Franco. Incluso, le aconseja usar playback ya que tendría una voz muy peculiar que no lo ayudaría.

"Vamos a ver si vuelve a funcionar la misma táctica, ahora ha incluido a Cueva como si fuera karaoke, porque no tiene voz de cantante. Es lo que él debería hacer (playback) porque no tiene voz entrenada, voz de una hombre borrachoso, que tantos años de su vida se ha dedicado al trago a la noche. Ni siquiera tiene físico de deportista, menos va tener los pulmones", expresó.

Así mismo, señala que quedó sorprendida al enterarse de la exorbitante cifra que cobraría la cantante sola y otra con el pelotero en el escenario para que cante tres canciones.

"¡70 mi soles! Ahora se tienen que dividir ¿Cuánto le dará él a ella? porque ella sola cobra 35 mil en Lima y en provincia, 45 mil, pero con él en provincia 70mil soles. Va a ganar más que en Ecuador", señaló.

¿Cuánto estará cobrando Cueva y Franco?

El reportero de Magaly le preguntó sobre los costos de las presentaciones de Pamela Franco y Christian Cueva en Lima y en provincia. Entonces, le dieron una cifra muy alta, nada cómoda. Además, le revelaron que la cantante sola saldrá 50 mil soles y con el pelotero subiría el monto a 70 mil soles.

"Christian entra en medio del show de Pamela, los dos hacen su show. Él va a turnarse con Pamela, porque ella normalmente canta sus 2 horas de show, hasta 15 temas. Dentro de esos temas, se turna Christian. Los temas que tienen, los más conocidos de ellos: El Cervecero, hasta el fin del mundo, nos queremos y qué", reveló la mánager de Franco.

De esta manera, Pamela Franco ha invitado a Christian Cueva para un tour donde interpretará sus temas que sacaron juntos. Así mismo, Magaly no dejó de pasar la oportunidad que el pelotero no tendría voz para cantar cumbia, sino de un hombre 'borrachoso'.