Pamela Franco responde si Christian Cueva dejó el fútbol por ella: "Es algo de él, lo respeto"

Tras confirmarse que Christian Cueva ya no pertenece al Emelec de Ecuador, los rumores se desataron en redes sociales. Muchos aseguraron que el popular Aladino habría decidido dejar el fútbol para acompañar a Pamela Franco en su carrera musical. Sin embargo, la cantante salió a aclarar todo con total tranquilidad.

¿Cueva dejó el fútbol por Pamela Franco? Esto dijo la cantante

Pamela Franco decidió no quedarse callada y respondió con elegancia cuando fue consultada sobre si tuvo algo que ver en la salida de Christian Cueva del club ecuatoriano Emelec. En una entrevista con "América Espectáculos", Pamela aseguró que ya está acostumbrada a los chismes y a las especulaciones que giran en torno a su relación con el futbolista.

"Ay, siempre van a hablar muchísimas cosas. Siento que no tengo por qué estar aclarando, y menos cosas que no son mías, porque más allá de que esté con él, creo que son sus cosas personales, sus cosas profesionales, y si él las desea, las hablará, las aclarará. La verdad que es algo de él, lo respeto. Estamos acostumbrados a que se digan un montón de cosas, ¿no?", declaró la cumbiambera.

04.12.25 | Pamela Franco responde si Christian Cueva dejó el fútbol por ella.

Más allá de las críticas, la artista prefiere concentrarse en su nueva gira musical, el "Tour Cervecero", donde compartirá escenario con Cueva. Ambos han mostrado su emoción por esta nueva etapa.

"Esperando empezar con este tour bonito, que bueno, va a haber conciertos en el que Christian me va a poder acompañar. Estoy contenta, porque nosotros disfrutamos mucho estar juntos en el escenario, cantar. Más allá de un trabajo, creo que nos une muchísimo la música", explicó Pamela.

La cantante reveló que esta idea no es improvisada, sino un plan que tenían desde hace meses. Con su habitual sentido del humor, Pamela también lanzó una divertida indirecta a la prensa.

"No es algo que nos ocurrió ahorita, la verdad ya lo teníamos planificado hace meses. Cuando está jugando no puede, pero en sus vacaciones le gusta darse su tiempo y la música la disfruta muchísimo", dijo y sobre la prensa señaló: "No tengo ningún problema que llamen a preguntar. Solo que cuando hagan eso, por favor pongan de fondo mi música, con él y los números de contrato".

Sobre sus presentaciones y nueva música

Franco también respondió a quienes aseguran que sus presentaciones ya no llenan como antes. La cantante dijo que su público siempre la apoya y que ella sigue entregándose al cien por ciento en cada show.

"Mi trabajo es algo bastante sagrado para mí. Soy muy bendecida, muy agradecida con la gente que me ha dado su apoyo. Sé que siempre van a hablar, pero no tengo que aclarar nada. Si yo tengo un evento y van pocas personas, igual me subo a la tarima y doy todo", dijo con firmeza.

Pamela sorprendió al revelar que está a punto de lanzar una nueva canción junto a Cueva, con videoclip incluido. La artista adelantó que el videoclip será divertido y lleno de energía.

"Se viene un tema inédito con él. Para las personas que dicen que me cuelgo de él, no importa. Es mi pareja y si me quiere apoyar, que me apoye, queríamos grabar y ahora que ya está de vacaciones, me falta el videoclip para lanzarlo. Va a ser muy bonito, divertido. Se van a matar de la risa con la canción. Es súper divertida para que bailen este fin de año", finalizó emocionada.

En conclusión, Pamela Franco dejó en claro que su relación con Christian Cueva no tiene nada que ver con su salida del Emelec ni con los rumores sobre su futuro profesional. La cantante se mostró firme, madura y enfocada en su carrera artística, prefiriendo ignorar los comentarios malintencionados. Además, reafirmó que su vínculo con el futbolista se basa en el apoyo mutuo y en la música que comparten.