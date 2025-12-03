RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Dejará el futbol? Christian Cueva en nueva gira con Pamela Franco tras terminar su contrato con Emelec

Tras revelarse la salida de Christian Cueva del equipo de Emelec, el pelotero estaría interesado en incursionar en la cumbia como parte de una gira musical con Pamela Franco.

Christian Cueva una gira con Pamela Franco tras terminar su contrato con Emelec
Christian Cueva una gira con Pamela Franco tras terminar su contrato con Emelec (Composición Karibeña)
03/12/2025

Tras finalizar su temporada en Ecuador, Christian Cueva terminó su contrato con Emelec en buenos términos y se regresaría al Perú. Ahora, el pelotero estaría interesado aparentemente en ingresar a la cumbia y estará en la gira musical de Pamela Franco

Christian Cueva regresa a los escenarios

Como se informó hace unas horas, Christian Cueva se desvinculó con el club de Emelec en Ecuador, programando así su regreso al Perú para trabajar en el rubro de la música. A través de las redes, Pamela Franco reveló que su pareja estaría junto a ella para las próximas giras de cumbia en los siguientes días. 

En el programa de Magaly Medina, revelaron que el pelotero podría ingresar por completo a la música, y ya no como un hobbie. Esto, a raíz de que forma parte del 'Tour Cervecero' que anunció la joven artista de cumbia.

"¡Lo que faltaba! Christian Cueva se despide de Ecuador para ingresar de lleno a la cumbia en Perú. Pelotero y Pamela le sacan el jugo a la gira cervecera", expresa el reportero en el programa de tv. 

En otro momento, el equipo de la 'urraca' se comunicó directamente con la persona encargada de la gira de Pamela Franco con Christian Cueva. Es así como revelaron los precios que estarían cobrando la orquesta sola y otra, con el pelotero. 

"Pamela Franco y orquesta salen a cincuenta, si en caso lo contratan a Christian, te dejamos a setenta soles", señaló la persona en la entrevista. 

¡Gira en todo Diciembre!

Como lo anunció Pamela Franco hace unos días, se viene el 'Tour Cervecero' para todo el mes de diciembre. Si bien aún no han publicado las fechas donde estará el pelotero peruano tras su salida de Emelec, en los shows de la cantante, no queda duda que será todo un éxito. El año pasado, ambos llenaron discotecas tras presentarse juntos. 

"En diciembre 'Tour Cervecero' Pamela Franco y Christian Cueva. Diciembre se activa y el show también", escribió la joven cantante de cumbia en sus redes sociales, donde también compartió el número de contratos para los promotores.

De esta manera, Christian Cueva podría dejar de lado el fútbol por un tiempo para dedicarse a los escenarios y poder facturar junto a Pamela Franco. Ya que ambos juntos en el escenario es algo que muchos fans aman y aún más cuando están a puertas de lanzar un nuevo tema juntos en cumbia. 

