Janet Barboza critica a Samahara Lobatón por su actitud ante la prensa: "Hace de su vida un negocio"

La ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a sacudir la farándula peruana. Ambos anunciaron el fin de su relación el 1 de diciembre y, casi de inmediato, acudieron a un centro de conciliación. La rapidez del trámite generó especulaciones y críticas en redes. Entre las voces que se sumaron al debate destacó Janet Barboza, quien lanzó fuertes opiniones sobre la expareja.

Janet arremete contra Samahara y Bryan

Durante la reciente emisión de América Hoy, Janet Barboza no dudó en pronunciarse sobre el abrupto final de la relación entre Samahara y Bryan, así como sobre la conciliación que realizaron horas después de comunicar su ruptura. Para la conductora, el comportamiento de la expareja responde a un patrón que ya han mostrado públicamente.

"Viniendo de Samahara y del Bryan ya nada me sorprende. Los hemos visto en disputas públicas, peleas en la calle en medio de patadas y puñetes. No es la primera vez que Samahara nos acostumbra a hacer de su vida íntima un negocio. Ella lo que hace de su vida, al igual que el Bryan, es vivir de la prensa", cuestionó.

Además, Barboza también criticó su actitud ante la prensa y señaló que la rapidez de la conciliación despertó sospechas, sobre todo si se compara con el extenso conflicto legal que Samahara mantiene desde hace años con Youna, padre de su primera hija.

"Por eso es que me llama la atención que ahora vayan a una conciliación exprés rarísima. Por lo que parecía, hay gato encerrado. Ahora ella se porta de manera agresiva, malcriada, cuando ella vive de la cobertura que le damos", afirmó la conductora, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre las motivaciones de la pareja.

Abogado de la pareja aclara por qué conciliación fue rápida

En medio de la polémica, el abogado de ambas partes, Wilmer Arica, habló con América Hoy para explicar cómo se gestionó un acuerdo tan veloz. El letrado aseguró que todo avanzó sin trabas porque la prioridad siempre fueron los hijos de la expareja.

"De hecho no ha sido complicado si se va a priorizar lo que es el interés superior del niño. Ambos son padres de unos menores, por lo que se les ha dado una asesoría para que lleguen a un buen puerto", explicó.

Arica destacó que, a diferencia de otros procesos donde una de las partes recibe una invitación para conciliar, esta vez la pareja asistió de manera conjunta. Según señaló, ese gesto evidenció disposición y acuerdo desde el inicio.

"Esta es una conciliación que ambas partes han ido de manera conjunta, a diferencia de otras que es con invitación, pero ha sido de manera conjunta porque había acuerdo y buena voluntad de priorizar a los niños", indicó el abogado.

Cuando le preguntaron si esta conciliación implicaba que la relación ya estaba totalmente finalizada, Arica evitó pronunciarse sobre la vida sentimental de sus clientes. Recalcó que ese aspecto no forma parte de sus competencias profesionales.

"Lo que he dejado establecido es que se tiene que tener una conciliación de tenencia, régimen de visitas y alimentos. El tema de la separación sí no me compete", afirmó.

La ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres seguirá generando reacciones mientras ambos mantengan una presencia tan mediática. La rapidez con la que gestionaron su conciliación abre interrogantes y opiniones divididas, y las críticas de Janet Barboza avivaron aún más la discusión.