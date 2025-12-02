Suheyn Cipriani niega romance tras ser captada con su 'malandro' Basten: "Conversamos como amigos"

Hace varios meses, cuando Suheyn Cipriani se separó de César Vega fue captada al lado de un joven en una discoteca que lo tildaron como 'malandro'. Aunque salieron algunas cosas de su supuesto pasado, la joven decidió cortar todo vínculo, pero fue captada nuevamente a su lado.

Suheyn captada con su antiguo saliente

El programa de Magaly Medina estuvo presente en un evento de cumbia donde al término del show captaron a Suheyn Cipriani al lado de una persona ya conocida. Se trataría de Basten, el primer saliente con quien fue vista la modelo en una discoteca después de terminar con César Vega.

Esta persona habría tenido un pasado un poco sospechoso, por la cual Suheyn decidió tomar camino separados anunciando que estaba soltera, pero ahora fueron captados juntos en una camioneta hasta la madrugada. Al ser consultada, afirmó que conversaron como amigos solamente.

"No me fue a recoger, ese carro lo rente yo (pero más adelante sube tu 'malandro', con quien habías dicho que no pasa nada) Estoy soltera. No me avergüenzo de Basten, jamás lo haría, pero no pasó nada. Yo ya me estaba yendo y bajo la luna de su carro, me dijo para conversar y le dije que ya, conversamos como amigo, no tiene nada de malo", expresó.

¡Niega romance!

La reportera le consultó sobre el tipo de relación que tendrían según su pasado de ambos juntos hace unos meses, pero Suheyn Cipriani negó que tenga una relación amorosa con el 'malandro'.

"No es mi pareja, no estamos saliendo ni nada. Ahí tengo las fotos lo que pague y cuando lo dejaron, todo. Era un evento importante y me renté un Mercedes, no veo malo. Es un caballerito, pero no es mi pareja ni somos salientes", aclaró.

Además, señaló que verse en el evento musical fue una cuestión de casualidad, ya que en ningún momento acordaron encontrarse y al verse, decidieron conversar en su auto que rentó.

"No soy quien para decirle a donde no ir, son coincidencias de la vida que nos hayamos cruzado ahí. Sería muy ilógico que nos quedemos en vernos en un evento recontra público, sabiendo que no le gusta el medio", aclaró.

De esta manera, Suheyn Cipriani niega que tenga algún tipo de romance con la persona de nombre Basten, a quien la 'urraca' ha bautizado como 'malandro' de la modelo. Además, señaló que sigue soltera y trabajando para su hija.