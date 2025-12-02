Yahaira anuncia que se está conociendo con Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo': "Estamos saliendo"

Desde hace varios meses, Luis Fernando 'El Diablo' ha aparecido en la vida de Yahaira Plasencia, siendo captados juntos en discotecas y en la casa de la salsera. Ahora, la cantante ha revelado que han decidido ser salientes mientras se van conociendo.

¡Confirma que son salientes!

La cantante Yahaira Plasencia ha asistido al programa de 'Amor y Fuego' para promocionar su más reciente tema "No te superé". Antes de cantarlo en vivo, fue consultada sobre la relación que tendría con el ex de Pamela López.

Durante la entrevista, la 'Patrona' negó que tenga una relación oficial con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo', a pesar de haber sido captados pasando la noche en casa de la salsera donde vive con sus padres. Además, señaló que están como salientes y conociéndose.

"Yo siempre lo he dicho, estoy enfocada en mi familia en recuperar mi carrera porque estuve cuatro meses con mi familia y quise lanzar esta canción, entrar de a poco a lo mío. Lo que pueda pasar alterno, vamos a ver qué pasa", declaró.

Entonces, Gigi Mitre me pregunta directamente si siente atracción por Luis Fernando. Ante eso, la salsera confirma que está por ver qué pasa entre este tiempo que se están conociendo más que amigos.

"Estamos conociéndonos y todo bien, pero vamos a ver qué pasa. Estamos saliendo, lo que quieran preguntarle tienen que ir con él", expresó la artista peruana en el programa de televisión en vivo.

Yahaira sobre Pamela López

Durante la entrevista, Gigi Mitre le pregunta directamente a Yahaira Plasencia sobre la advertencia de Pamela López, exsaliente del 'Diablo'. Es así como afirma que no opinará de ella y que además, no sabe lo que pasara en el futuro y prefiere mantenerlo lo más privado que se pueda, como lo ha estado haciendo.

"Yo no tengo nada que opinar de lo que puedan decir otras personas, lo que estoy viviendo en el ámbito muy privado, prefiero mantenerlo así muy tranquila, prefiero no explayarme en nada porque no sé qué pueda pasar más adelante. El día que yo tenga que decir algo, lo voy hacer", agregó.

De esta manera, Yahaira Plasencia minimiza las advertencias de Pamela López sobre el empresario Luis Fernando Rodríguez. Además, la salsera peruana negó que tenga una relación oficial con 'El Diablo', pero que sí se estarían conociéndose como salientes y están compartiendo varios momentos juntos como algo más que amigos.