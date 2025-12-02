¡Frente a frente! Samahara Lobatón y Bryan Torres en centro de conciliación tras terminar su relación

El pasado 1 de diciembre, Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres, y el salsero lo hizo de igual forma. De manera rápida, ambos se presentaron en un centro de conciliación en tiempo récord.

Fueron a un centro de conciliación

En el programa 'Amor y Fuego' compartieron imágenes del encuentro de Samahara Lobatón y Bryan Torres en un centro de conciliación, a menos de un día de haber anunciado el fin de su relación amorosa. Es así como ambos fueron captados ingresando por separado al lugar entre la gran cantidad de reporteros de diferentes canales.

Ninguno de los involucrados quiso responder a algunas de las preguntas sobre el fin de su relación amorosa, cuando hace unos días celebraron el cumpleaños de la hija de Melissa Klug y el primer año de su hija juntos. Ambos se retiraron de manera inmediata del lugar en carros privados.

¡Actuaron de manera rápida!

Ante estas imágenes, Rodrigo González y Gigi Mitre se quedaron sorprendido por la manera en que ambos acordaron una conciliación a menos de un día de haberse separado. Es así como la conductora de televisión cree que este problema no se haría dado de un momento a otro, sino que aparente ya tenía unos días.

"Ayer fue la bronca, subieron su comunicado y ¿Al día siguiente es la conciliación? Esto viene de antes entonces, tan rápido la conciliación, está bien coordinado todo", comentó Gigi en vivo.

Luego, Rodrigo González notó un detalle cuando se fue Samahara Lobatón, es que se habría retirado del centro de conciliación en una camioneta que pertenece a GV Producciones, que pertenece a Gisela Valcárcel. Es así, como los conductores intuyen que la hija de Melissa Klug ya habría acordado una entrevista exclusiva con el programa 'América Hoy'.

Como se recuerda, la influencer ha sido invitada en varias ocasiones al programa de las mañanas del canal 4 donde difundía el cambio en su relación con Bryan Torres, donde afirmaban que iban muy bien gracias a las terapias de pareja.

"Subió directamente a la camioneta que pertenece a GV Producciones", expresó 'Peluchín'. Por su parte, lo único que dijo Samahara fue: "No voy a declarar, gracias".

De esta manera, Samahara Lobatón y Bryan Torres acudieron rápidamente a un centro de conciliación por el bien de sus hijos que tienen en común. Además, ambos decidieron guardar silencio ante la prensa y la hija de Melissa Klug ya habría guardado la exclusiva para un programa de TV.