Pamela López revela que se hizo examen de ETS por Christian Cueva: "El título de esposa me da vergüenza"

Pamela López se pronunció sobre Christian Cueva, luego de los constantes escándalos que rodean al futbolista. En una transmisión en vivo, la trujillana confesó que se realizó un examen de enfermedades de transmisión sexual (ETS) ante las nuevas mujeres que siguen apareciendo vinculadas al jugador.

Pamela López se hace examen de ETS por Christian Cueva

Pamela López volvió a encender las redes al contar detalles fuertes sobre su situación con Christian Cueva. La trujillana reveló que se sometió a un examen de enfermedades de transmisión sexual (ETS) tras enterarse de nuevas mujeres que siguen vinculando al futbolista. En una transmisión en vivo, la esposa del jugador fue contundente al expresar su molestia y su decisión de ponerle punto final al matrimonio.

Pamela no se guardó nada y dijo que ya no quiere seguir siendo identificada como la esposa de Cueva, con quien se casó en 2019. La madre de sus hijos confesó que le avergüenza el título y que ya le pidió el divorcio públicamente. Pamela también aclaró que no busca escándalos ni más exposición mediática, solo quiere recuperar su tranquilidad.

"El título de esposa, a estas alturas, me da vergüenza (...) Por eso yo públicamente le he pedido el divorcio, no quiero seguir atada. Cada vez salen más personajes y si ustedes se dan cuenta, nunca termina", declaró muy molesta. "Solo quiero que me dé el divorcio. No quiero seguir atada a él", agregó con firmeza.

En su transmisión, la trujillana explicó que decidió hacerse un chequeo médico por precaución ante los constantes rumores de infidelidad del futbolista. Afortunadamente, los resultados salieron negativos, pero reconoció que el simple hecho de tener que pasar por eso la llenó de rabia y decepción.

"Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad", reveló Pamela, visiblemente aliviada.

Sin embargo, aprovechó para expresar su indignación por las nuevas historias que involucran a Cueva con otras mujeres. Contó que esto confirma su decisión de alejarse definitivamente.

"Es una caja de Pandora, siempre sale un nuevo personaje a hablar que él escribió, que la afanó, y yo digo: '¡Qué asco!'", soltó sin filtros.

Pamela quiere cierra el capítulo con Cueva

La empresaria dejó claro que su matrimonio llegó a su fin y que no hay posibilidad de reconciliación. Aseguró que después de tantos años de relación, lo único que quiere ahora es cerrar el ciclo y proteger a sus hijos.

"Yo ya no quiero esto para mi vida ni para mis hijos. Es un ciclo que tiene que cerrarse", comentó la influencer.

Hasta el momento, Christian Cueva no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones de su esposa. Pero las palabras de Pamela López dejaron claro que la relación está completamente rota.

En conclusión, Pamela López sorprendió al revelar que tuvo que someterse a un examen de ETS debido a las repetidas infidelidades que rodean a Christian Cueva. Aunque los resultados salieron negativos, el hecho de pasar por esa situación marcó un antes y un después en su vida. La empresaria dejó en claro que no piensa volver atrás y que su única meta ahora es cerrar definitivamente esa etapa.