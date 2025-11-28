Pamela López sorprende con nuevo retoquito y reducción de mamas: "Tenía un trauma hace años"

Pamela López, ex de Christian Cueva, volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, la influencer y ahora cantante decidió pasar por el quirófano para realizarse una reducción de mamas y una lipoescultura, buscando mejorar su figura de cara al 2026.

Pamela López se sometió a retoquitos

Pamela López, la expareja de Christian Cueva, volvió a ser tema de conversación tras someterse a una reducción de mamas y una lipoescultura. La influencer contó todos los detalles de su nueva cirugía estética y sorprendió al revelar que la decisión fue por motivos personales y de salud.

A través de sus redes sociales, Pamela compartió con sus seguidores cómo vivió el antes y el después de su paso por el quirófano. Con mucha naturalidad, contó que se sometió a una mastopexia con un cambio de implantes más pequeños.

"Paso por aquí para contarles que llegó el gran día, ya lo había mencionado antes que me iba a realizar una mastopexia con un cambio de implantes, más pequeños", escribió Pamela López en sus historias de Instagram.

Horas después, escribió un mensaje desde la clínica a "América Hoy", en este explicó que seguía bajo observación. Señaló que aún estaba mareada y que la pasaron a piso a las 5 de la mañana. Luego, ya más recuperada, Pamela hizo un live para agradecer a sus seguidores y dar más detalles sobre la operación.

"Ya me quitaron la vía y los analgésicos, ya me dieron de alta, voy a casita. Me retiré los implantes que ya tenía. Mi operación demoró mucho porque tenía unos implantes gigantes y tuvieron que retirármelos y luego poner los nuevos, pero detrás del músculo... No estoy despechada, estoy bien pechugona. Solamente que no se nota. Bueno, despechada de las otras prótesis", expresó.

Paul Michael estuvo con ella en todo momento

Pamela no estuvo sola durante su intervención. Su actual pareja, el cantante Paul Michael, la acompañó en la clínica desde el primer momento. La influencer compartió una foto junto a él con un romántico mensaje.

"Te amo, Paul Michael", escribió en una historia. Cabe recordar que Paul también se sometió recientemente a una operación estética que generó polémica, pero ambos se han mostrado más unidos que nunca.

Da detalles de su intervención

Pamela reveló que su decisión no fue solo estética. Explicó que su busto se había deformado después de darle lactancia a sus cuatro hijos y que eso la acomplejaba desde hace años. Además, confesó que una de sus mamas tenía varios quistes, lo que complicaba su situación.

"Yo le di lactancia materna exclusiva a mis 4 hijos. Me quedó una mama más grande que la otra. Tenía un trauma que hace 5 años, después de que di de lactar a Gia, me operé y me puse implante, el doctor me colocó por delante del músculo y eso hacía que la piel se estire y la mama tenga más caída con el pasar del tiempo. Además, la mama derecha tenía ya un rosario de quistes", se lee.

Finalmente, Pamela confesó que tenía miedo a la cirugía por la cicatriz que dejaría, pero se animó a hacerla. Afirmó que está feliz con su decisión y que la operación fue un éxito.

"Ya me animé y me hice la mastopexia, a pesar de que me rehusaba a la cicatriz de la T invertida, pero era necesario. La operación fue un éxito gracias a Dios. Duró bastante porque el doctor fue muy minucioso, tardó como siete horas", relató.

En conclusión, Pamela López se realizó cirugías, entre ellas, reducción de mamas para iniciar una etapa de renovación y bienestar. Asegura que ya dejó atrás sus complejos y que se siente más segura que nunca. Con humor, sinceridad y mucha actitud, la cantante dejó claro que su cambio fue por salud y autoestima.