¡Muy atenta! Así reaccionó Pamela López en vivo a las muestras de amor de Pamela Franco y Christian Cueva

En un podcast, Pamela López vio el cariñoso video que Pamela Franco le dedicó a Christian Cueva por su cumpleaños y así reaccionó en vivo.

Así reaccionó Pamela López al amor de Pamela Franco y Christian Cueva
Así reaccionó Pamela López al amor de Pamela Franco y Christian Cueva (Composición Karibeña)
26/11/2025

Hace unos días, Christian Cueva celebró su cumpleaños en Ecuador junto a su pareja Pamela Franco y sus familiares. Ahora, la influencer Pamela López fue consultada sobre aquella celebración y tuvo que ver en vivo las muestras de cariño del padre de sus hijos con la cantante. 

Así reacción Pamela López 

Pamela López estuvo presente en el podcast 'Por no decirlo' donde fue entrevistada por su nuevo tema, pero también sobre el reciente cumpleaños del padre de sus hijos. La 'KittyPam' afirmó que es una persona detallista con su pareja en celebraciones, pero ya no con Christian Cueva.

"¿Pamela López saludaste o no a Cueva?", le pregunta Israel, y ella responde: "No, qué le voy a saludar... no hay forma. Ni saludó a mis hijos, que voy a saludar yo. Él tendría que tener la comunicación, lastimosamente tenemos muchas cosas  que nos impide la comunicación como padres".

Entonces, el conductor Israel Dreyfus expresa que sí hubo alguien que saludó a Christian Cueva y pasan el video que publicó Pamela Franco con una recopilación de los momentos con el pelotero, donde tienen muchas muestras de cariño

López quedó atenta a las imágenes que veía y soltó una sonrisa cuando justo el 'Aladino' se da un beso con la cantante de cumbia. Luego, se quedó callada por unos segundos mientras los conductores conversaban sobre cómo saltó a la fama la artista con su relación amorosa. 

Entonces, le preguntan a la novia de Paul Michael qué opina sobre las recientes imágenes y sobre el impulso de la carrera musical de Pamela Franco por la polémica de su relación sentimental con el futbolista. 

"Lo que dicho, lo he dicho antes y lo sostengo. Ella tuvo más ventana cuando se descubrió que era la clandestina ya oficializada", aclaró. 

El mensaje de Pamela Franco a Cueva

Pamela Franco viajó a Ecuador con sus suegros para visitar a Christian Cueva por su cumpleaños y celebrar por todo lo alto. Es así como la cantante de cumbia le dedicó un romántico mensaje con una recopilación de sus momentos de mucho amor y el tema "Hasta el fin del mundo"

De esta manera, la pareja derrochó amor en sus redes y Pamela López vio en vivo aquel video lleno de muestras de cariño. La ex de Christian Cueva trató de mantenerse tranquila y atenta a lo que veía, señalando que Pamela Franco ganó fama por el futbolista de Emelec. 

