José Luis Rodríguez 'El Puma' tras ser expulsado de un avión: "Me sacaron como un delincuente"

El artista José Luis Rodríguez 'El Puma' es uno de los más queridos y escuchados del pop latino por varios de sus éxitos musicales. Ahora, el cantante se volvió viral tras ser retirado de un avión en Ecuador y decidió pronunciarse pidiendo una disculpa de la aerolínea.

El Puma explica por qué fue retirado del avión

En las redes sociales, el cantante José Luis Rodríguez se volvió viral en las redes sociales luego que fuera retirado bruscamente de un avión de American Airline en Ecuador. Es así como 'El Puma' señaló en su cuenta de redes sociales que el problema que ocasionó todo es que no guardo correctamente un bolso donde llevaba sus medicinas.

"Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas... Entonces siempre llevo un bolso guindado que lleva realmente eso, medicina (...) Le digo (al jefe de cabina) 'hermano, es que yo necesito esto porque tengo medicinas ahí...' Total que accedo, por supuesto, le doy el bolso para que lo ponga arriba", expresó.

Todo esto causó un cruce de palabras con uno de los sobrecargos, que fue a quejarse al piloto, quien lo terminó sacando del avión de manera rápida. Es así como el artista expresó una palabra causando el fastidio.

"Me parece que este muchacho es un poco tonto, porque esto es muy simple de resolver... realmente la palabra fue pendejada, para nosotros es como decir tontería. Este muchacho dice que yo estoy hablando pestes de él... yo le digo a la gente que está en el avión: señores, me están sacando del avión y quiero que sepan que no sé por qué realmente", dijo.

Pide que la aerolínea se disculpe

Es así como 'El Puma' señala que a pesar de haberse disculpado varias veces, aún así lo hicieron bajar del avión haciéndolo sentir humillado por el trato que recibió.

"Tres veces le pedí disculpas, tres. Me humillé... estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien. Me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airline. Espero una disculpa, y espero que no vuelva a pasar esto", aclaró.

De esta manera, el cantante José Luis Rodríguez 'El Puma' reveló que siempre ha confiado en la aerolínea y espera una disculpa de su parte por todo lo sucedido en Ecuador. Señalando que todo el problema sucedió por un bolso donde llevaba medicamentos para el trasplante de pulmón desde hace varios años.