¡Le responde! Pamela López aceptaría un feat con Leslie Shaw: "Es educada, le mando un besito"

Pamela López estuvo de invitada en el programa "Todo se filtra", donde reaccionó a las palabras de Leslie Shaw, quien no descartó una colaboración juntas. La influencer impactó al revelar que no tendría ningún problema en grabar una canción junto a Leslie Shaw. Además, fue consultada por Marisol. ¿Qué dijo? Te contamos.

Pamela López colaboraría con Leslie Shaw

Pamela López volvió a sorprender con sus declaraciones, y esta vez fue al hablar de una posible colaboración musical con Leslie Shaw. La influencer estuvo en una entretenida entrevista en "Todo se filtra", donde salió a la luz lo que la cantante urbana piensa de ella. Pamela no se quedó callada y respondió sin problemas, dejando abierta la puerta a un feat que muchos no esperaban.

La conductora del programa contó que le consultaron a Leslie si aceptaría grabar una canción con Pamela López, y la rubia respondió que sí, siempre que el tema fuera bueno. Ante esto, Pamela reaccionó con calma y buena vibra.

"(Le preguntaron a Leslie si es que haría un feat contigo y dijo que si la canción es buena, no tendría ningún problema en poder cantar contigo) Yo tampoco. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocerla porque hemos compartido un videoclip y tengo una buena impresión más allá de las cosas que ha salido, conmigo por lo menos siempre fue educada y hicimos match", comentó Pamela.

La presentadora incluso remarcó que Leslie había hablado muy bien de ella. La cantante destacó el esfuerzo y su rol como mamá de Pamela López. La expareja de Christian Cueva recibió los halagos con cariño y aprovechó para mandarle un mensaje.

"Al contrario, te ha llenado de flores, chica, porque ha dicho que eres una mujer trabajadora, que tienes tus hijos, que le parece muy bien que aproveches el momento", señaló la conductora. "Qué linda. Yo le mando un besito. Gracias, Leslie", dijo, dejando claro que no habría ningún problema en juntarse musicalmente si se da la oportunidad.

Pamela habla de Marisol y aclara cómo quedó su relación

El tema no terminó ahí. La conductora bromeó diciendo que Marisol podría "preocuparse" si Pamela y Leslie sacan un tema juntas, porque ambas han tenido un pasado complicado con la intérprete de "La Escobita". Esto hizo que Pamela explique cómo se encuentra hoy su relación con la Faraona.

"Sí, pues, pero mira, las tres nos tocó compartir... la que me invitó fue Marisol y lo he dicho, más allá de mi tema con ella, que ya pasó, ella fue muy valiente de reconocer ciertos errores que tuvo y ahí quedó la situación", contó Pamela, destacando que pudieron conversar y aclarar todo.

La influencer también recordó el abrazo de reconciliación que tuvieron en "Esta noche". Expresó que sintió sinceras sus disculpas y le dio las gracias por haberla llamado para trabajar con ella en el videoclip de "Dile que no".

"Igual nos sentamos las dos, nos dimos un abrazo. Para mí fue genuino, fue sincero. De todas maneras le agradezco la oportunidad porque ella también me dio una oportunidad de trabajar", expresó con honestidad.

Luego, fue consultada sobre si volvería a grabar algo con Marisol si ella la invita otra vez. Pamela fue directa y aseguró que sí.

"Sí, yo creo que sí lo haría. Sí, sí podría hacerlo. Las cosas que pasaron con ella se hablaron en su momento. Ella también fue bastante honesta, o por lo menos eso sentí. Y nos dimos ese abrazo y ahí quedó la situación", confirmó.

En conclusión, Pamela López demuestra que no guarda rencores y que está abierta a seguir creciendo en la música y colaborar en canciones con artistas como Leslie Shaw. Además, confesó que también volvería a hacer un tema con Marisol o con cualquier estrella que quiera trabajar con ella.