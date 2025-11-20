RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Es feliz!

Pamela López se confiesa sobre su relación con Paul Michael: "Funciona bien, me satisface"

En una entrevista, Pamela López sale a defender su relación con Paul Michael señalando que no es interesada y da tremenda confesión sobre el cantante.

Pamela López se confiesa sobre su relación con Paul Michael
Pamela López se confiesa sobre su relación con Paul Michael (Composición Karibeña)
20/11/2025

La relación de Pamela López con Paul Michael ha llamado mucho la atención por la gran diferencia de edades. Durante una entrevista en un programa, la influencer salió a defender al joven cantante afirmando que le va muy bien y no necesitaría de un ingreso económico. 

Pamela López se confiesa

En el programa de 'Magaly TV: La Firme', Pamela López llegó para promocionar su nuevo tema "La Clandestina", pero fue consultada sobre su relación amorosa. Entonces, la influencer empieza a negar ser una persona materialista, aunque la conductora la cuestiona. 

Luego, la novia de Paul Michael señala que siempre ha vivido de manera muy acomodada y que si fuera oportunista se habría quedado con Luis Fernando Rodríguez más conocido como 'El Diablo'.

"Si yo fuese una materialista, una interesada, una oportunista, me hubiese quedado con 'El Diablo' ya que era bastante generoso. (No todo es dinero, pero sí es importante, a mí no me gustan pobres) Bueno, sí es importante. En mi caso yo he vivido una vida bastante cómoda desde hace años. Yo en particular, en estos momentos, no necesito que me aporten dinero, más allá de que sí lo hace", expresó.

Después, Magaly al señalar que aparentemente estaría manteniendo a Paul Michael, Pamela López sale a defenderlo que no está buscando solvencia económica, sino que otro apoyo. Es así como señala que el joven cantante le haría muy feliz. 

"Ahora te haces la desentendida, te haces la generosa, ahora tienes una ONG en tu casa", le dice la 'urraca', y López responde: "No, pero me llena otra cosa, me siento bien, funciona bien. Hay cosas que ahorita me satisface y me siento súper bien. Como te digo, si fuera una interesada, me hubiese quedado con Luis Fernando, conociéndolo más".

@cortostv01 Pamela lopez en Magaly #magalytvlafirme #pamelalopez #christiancueva #farandulaperuana ♬ sonido original - Cortos tv01

Se lanzó como cantante

La actual novia de Paul Michael estuvo presentando por primera vez su tema "La Clandestina" en el programa 'América Hoy'. Incluso, se animó a cantar un poco junto a su pareja. La artista señala que no es una cantante, pero quiso intentar entrar en esta nueva faceta y aventura en los escenarios. 

De esta manera, Pamela López viene señalando que no necesita solvencia económica porque viene trabajando por ella misma sacando música con su pareja Paul Michael. Además, confiesa que el joven cantante le hace muy feliz y no necesita que le de dinero, descartando ser una persona interesada u oportunista como la han señalado. 

