Yahaira habría confirmado su relación con Luis Fernando: "Está más que claro, no me escondo"

Yahaira Plasencia es una reconocida artista de la salsa peruana que viene cautivando al público con su música, pero también por vida amorosa. Ahora, la salsera habría confirmado estar una relación amorosa con Luis Fernando Rodríguez tras ser vistos juntos en su casa.

¿Es oficial su relación con 'El Diablo'?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia estuvo hablando sobre su nuevo tema musical que está grabando. Es así como le consultaron sobre las recientes imágenes con Luis Fernando Rodríguez. La cantante reveló que actualmente prefiere mantener su vida privada por todo lo que viene pasando en su familia y porque ha tenido mala experiencia en el pasado.

"Yo en realidad, ahorita estoy pasando un momento donde mi enfoque, mi energía, mi fuerza está en recuperar toda la tranquilidad y salud, sobre todo en mi familia. Después, lo que yo pueda vivir con alguien o una persona, es mi vida privada y quiero mantenerlo así. Ya he tenido experiencia de ventilar muchas cosas, prefiero estar así tranquila en mi círculo cercano", expresó.

En otro momento, le señalan sobre el aparente beso que le dio a 'El Diablo' que fue captado por las cámaras del programa a través de la ventana de su casa. Entonces, la salsera señaló que no se esconde y le da la bienvenida a las cosas que suman a su vida.

"Está más que claro, no tengo por qué esconderme, yo no me escondo. Él deja su carro afuera, entra a mi casa, es lo más normal. Estoy pasando un momento difícil y creo que las cosas que puedan venir a sumar a mi vida, son bienvenidas. Grábenme todo lo que quieran, él no hará nada, yo tampoco", señaló.

Sobre la advertencia de Pamela López

La 'Patrona' también fue consultada por las declaraciones de Pamela López advirtiéndole de cuando salió con Luis Fernando Rodríguez. Ante eso, señala que no tiene por qué responderle a la influencer.

"No tengo nada que decir al respecto, no hablo de terceras personas y si ustedes tienen algo que preguntarle a alguien, vayan y pregúntenle. (es que te menciona a ti) No tengo nada que hablar, no me refiero a nadie. Estoy tranquila enfocada en lo mío y así voy a seguir", respondió.

De esta manera, Yahaira Plasencia señala que no esconde las salidas que tiene con Luis Fernando Rodríguez, pero que no desea ventilar su vida privada por las malas experiencias que ha tenido en el pasado de sus anteriores relaciones amorosas.