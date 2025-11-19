Pamela López afirma que no aceptará cantar en eventos si Pamela Franco es contratada: "No es negociable"

Como se conoce, Pamela López se lanzó como cantante con un tema de cumbia junto a Paul Michael. Mientras se presentaba en un programa de TV, la influencer comparte su número para contratos, pero señala importante requisito para que cante en eventos.

¡No cantará si está Pamela Franco!

Durante una entrevista en el programa 'América Hoy', Pamela López se presentó junto a Paul Michael para promocionar su nuevo tema "La Clandestina". La influencer estuvo respondiendo algunas preguntas y recibió un elogio de Janet Barboza por su nueva faceta, y le correspondió el apoyo.

"La verdad es que Paul Michael canta, Pamela López es una excelente acompañante, yo siento que es un personaje, tiene que darle la oportunidad. Se está divorciando, invítelos", dice Janet Barboza, y López menciona: "Por favor para contratos, Janet te agradezco porque sé que desde el día uno sabes mi caso, te agradezco el apoyo como mujer".

Luego, el conductor Edson Dávila no duda en consultarle sobre la posibilidad de que se cruce en un evento con Pamela Franco, ya que se lanza como cantante. Ante esto, la ex de Christian Cueva señala que jamás aceptaría presentarse en un evento donde cantará la actual novia del padre de sus hijos.

"Si te cruzas a Pamela Franco en un mismo escenario", le preguntó, y Pamela López respondió: "Es que es difícil, ya lo he dicho. Compartir escenario con esa persona, creo que sería faltarme el respeto a mí y a mis hijos, que es lo más grande, hay temas que no son negociables".

Durante esa conversación, Pamela López fue consultada si aún mantiene conversación con Brunella Horna. Ante eso, señala que no tiene ningún problema con ella, a pesar de que se habrían distanciado por la amistad que tenía la exconductora con Christian Cueva.

Se lanzó como cantante

La actual novia de Paul Michael estuvo presentando por primera vez su tema "La Clandestina" en el programa 'América Hoy'. Incluso, se animó a cantar un poco junto a su pareja. La artista señala que no es una cantante, pero quiso intentar entrar en esta nueva faceta y aventura en los escenarios.

De esta manera, Pamela López sigue promocionando su primer sencillo musical donde ha recibido apoyo de seguidores. Ahora, señala que si desean contratarla, solo deben tener el requisito de compartir escenario con Pamela Franco bajo ningún motivo, ya que sino se faltaría el respeto a ella y hacia sus hijos.