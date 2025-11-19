Patricio Parodi protagonizó tenso enfrentamiento con Rosángela Espinoza en 'EEG': "No me vengas a callar"

Rosángela Espinoza volvió a causar sensación en 'Esto es Guerra' tras su reingreso al reality, luego de que semanas atrás fuera eliminada y reemplazada temporalmente por Alejandra Baigorria. La influencer sorprendió a sus compañeros con una entrada enérgica, pero su regreso también estuvo marcado por un enfrentamiento con Patricio Parodi, que elevó la tensión en el set del programa.

El cruce entre Rosángela y Patricio

Durante una reciente emisión, Said Palao y Patricio Parodi cuestionaron a Espinoza sobre su interacción con Kevin Díaz. Palao intervino primero para señalar que había visto a Rosángela darle indicaciones al modelo antes de que Parodi hablara.

"Algo chiquito porque vi a Rosángela decirle cosas (a Kevin) antes de que Pato hable. ¿Necesita 'coach' Kevin? No entiendo, supuestamente tú no estás manipulando a Kevin en nada, pero hace rato le estás dando indicaciones, tú no digas esto", manifestó Palao.

La influencer negó cualquier intento de manipulación y respondió con firmeza: "Tanto es su obsesión por mí que justo agarra el micrófono... ¿Tú crees que le voy a decir algo? ¿Por qué no estás pendiente de ti? ¿Qué le voy a marcar a Kevin?".

Además, le pidió a Parodi que guardara silencio, lo que provocó la reacción inmediata del chico reality:

"A mí no me vengas a callar, quédate callada tú. A mí no me vengas a decir lo que tengo que decir, no soy Kevin, yo digo lo que tengo que decir y punto. Lo respetas, si no lo quieres respetar no me interesa", contestó Parodi.

Rosángela sugirió que los comentarios de Patricio podrían estar motivados por celos, especialmente tras las acusaciones de manipulación hacia Kevin.

La versión de Kevin Díaz

Kevin Díaz, involucrado indirectamente en la discusión, fue consultado sobre las afirmaciones de Said Palao y su relación con Parodi. El modelo aclaró que no tenía asuntos pendientes que resolver con su compañero y recordó la tensión que se había generado semanas atrás, cuando insinuó que Parodi había influido en su eliminación del programa.

"No tengo nada que decirle a él. Lo que tenía que decir, lo dije en el video. No entiendo qué le sorprende de mi actitud en el programa cuando claramente lo que me ha pasado me ha hecho ser lo que soy", señaló Díaz.

El modelo regresó a 'Esto es Guerra' en la primera semana de noviembre como refuerzo de los Guerreros tras la suspensión de Parodi y aprovechó para enviar un mensaje indirecto:

"Mira lo que son las cosas, la vuelta que da la vida. Todo lo que das, se te devuelve".

El regreso de Rosángela Espinoza a 'Esto es Guerra' no solo marcó su retorno triunfal al programa, sino que también reavivó tensiones con Patricio Parodi. Entre acusaciones de manipulación y declaraciones contundentes de Kevin Díaz, la dinámica dentro del reality se mantiene cargada de polémica.