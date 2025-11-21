Pamela López critica cirugía de nariz de Pamela Franco: "Un orificio es más grande que el otro"

Pamela López volvió a encender la polémica tras su participación en "La Noche Habla". La expareja de Christian Cueva estuvo como invitada en la secuencia "El antes y después de las famosas", donde analizaron los cambios físicos de varias figuras, entre ellas Pamela Franco. Y lo que dijo dejó a todos en shock.

Pamela López arremete contra rinoplastia de Pamela Franco

Pamela López no se guardó nada durante su visita al programa "La Noche Habla". La expareja de Christian Cueva participó en la sección "El antes y después de las famosas", donde analizaron los cambios físicos de varias figuras de la farándula. Pero cuando apareció las imágenes de Pamela Franco, la tensión se apoderó del set. El segmento empezó con la opinión de la cirujana invitada, quien observó las imágenes y comentó.

"Vamos a empezar por la parte del rostro, vemos rinoplastia, bichectomía". Tilsa Lozano, siempre directa, pidió un acercamiento: "Hazle zoom a esa nariz". La especialista confirmó lo evidente: "La rinoplastia es evidente". Sin embargo, lo que vino después encendió la polémica.

Pamela López tomó la palabra sin dudar y lanzó un comentario que dejó a todos en silencio. Su respuesta fue tan directa que el ambiente cambió por completo.

"Pero es una mala práctica, creo. Por lo que he podido ver. No la he visto en persona, simplemente a distancia, un orificio más grande que el otro... yo creo que es una mala práctica", afirmó con firmeza.

De inmediato, Tracy de Juanjuí quiso saber si su opinión sería la misma cara a cara. Pero antes de que respondiera, Tilsa soltó una broma que desató carcajadas en el estudio.

"¿Pamela y si la tuvieras de frente?", preguntó Tracy. "Le acomodarías la nariz", bromeó Tilsa, mientras Pamela imitaba el gesto de ajustar una nariz dándole golpecitos a los lados.

Ante esta situación, Ric La Torre no se guardó nada y fue al grano al preguntarle directamente si realmente creía que a Pamela Franco "le hicieron mal la cara". Pamela López, firme en su postura, no dudó ni un segundo en responder.

"¿Estás diciendo que a la Franco le hicieron mal la cara?", cuestionó Ric. "Yo considero que sí, por lo que he visto en las fotos y por lo que me han contado las personas que han ido a su concierto... le ven un orificio más grande que el otro", confesó.

Más críticas a la cantante

Tilsa Lozano, intentando suavizar, bromeó al respecto. Lejos de quedarse ahí, Pamela siguió comentando la supuesta falla estética.

"Como en el concierto están abajo", señaló Tilsa. "O no sé qué ha pasado por esa nariz", dijo la influencer. Tilsa reaccionó sorprendida: "¿Cómo que no sabes qué ha pasado por esa nariz?". López remató: "Claro porque si es que tiene un orificio más grande que el otro, no sé qué pudo haber pasado... (¿Qué habrá entrado?) ¿O qué habrá salido?".

En conclusión, Pamela López estuvo en "La Noche Habla" y criticó la rinoplastia de Pamela Franco. Eso sumado a las bromas de Tilsa y la sorpresa de Ric, hicieron que el segmento causara impacto. Lo cierto es que Pamela López volvió a estar en boca de todos, esta vez por un comentario que sigue generando conversación.