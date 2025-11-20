Pamela López advierte a Yahaira que tenga cuidado con Luis Fernando 'El Diablo': "Había cosas turbias"

Pamela López sorprendió al alertar a Yahaira Plasencia sobre Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo'. La ex de Christian Cueva aseguró que se alejó de él, porque cuando estuvo cerca, notó "muchas cosas turbias".

Pamela López alerta a Yahaira Plasencia sobre su exsaliente

Pamela López volvió a llamar la atención tras lanzar una advertencia directa para Yahaira Plasencia sobre Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo'. La expareja de Christian Cueva contó que cuando ella tuvo cercanía con él, vio actitudes que no le generaban confianza y por eso decidió alejarse.

En "América Hoy", Pamela habló con serenidad, pero con firmeza. Aunque no quiso dar demasiados detalles, sí dejó claro que su experiencia fue suficiente para prender sus alarmas y tomar distancia. Pamela no dudó en explicar por qué decidió cortar relación con Rodríguez.

"Si me preguntas el motivo, Pamela, ¿por qué tomaste distancia? O la gente siempre se preguntó. Fue básicamente por eso, ¿no? Porque había muchas cosas turbias ahí que no estaban bien", reveló frente a cámaras.

@ameg_pe 20.11.25 | Pamela López advierte a Yahaira Plasencia que tenga cuidado con Luis Fernando Rodríguez. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Esta frase impactó, sobre todo porque llega justo cuando Yahaira ha sido vinculada sentimentalmente con él en las últimas semanas. Pamela aseguró que lo que vio en su momento la hizo dar un paso atrás sin pensarlo mucho. Aunque la situación ya quedó en su pasado, la influencer considera importante que Yahaira esté atenta y no se deje llevar por la ilusión del momento.

Un consejo con advertencia incluida

Pamela también aclaró que no pretende meterse en la vida privada de la cantante, pero sí cree necesario compartir lo que vivió para que ella tome precauciones. Además, dejó en suspenso que todavía tiene más cosas por contar sobre Luis Fernando, pero que no es el momento apropiado.

"Yo solamente podría darle un pequeño consejo si es que ella lo permite, que siempre esté con cuidado, ¿no?", comentó con sinceridad. "Yo tengo muchas cosas para poder contarlas, pero considero que hoy no es el momento", aseguró, dejando claro que la historia sería más larga si decidiera abrirse completamente.

Aun así, Pamela destacó que Yahaira es lo suficientemente madura como para darse cuenta sola de lo que le conviene y lo que no. Sostuvo que la salsera ya tiene la experiencia necesaria para manejar su vida sin consejos ajenos.

"Ella está bastante adulta y grande como para poder darse cuenta y discernir el bien y el mal", remarcó.

¿Es un buen partido para Yahaira?

Cuando le consultaron si creía que Rodríguez era una buena opción sentimental para la salsera, Pamela evitó dar una respuesta directa. Prefirió mantener la prudencia y no entrar en calificativos. Sin embargo, sí dejó claro que su silencio también dice mucho. Ella prefiere no hablar más que lo necesario, pero su advertencia está hecha.

Finalmente, resumió su postura con una frase contundente: "Ella sola se dará cuenta (...) Cuando no tienes nada bueno que decir es mejor guardar el silencio".

En conclusión, la advertencia de Pamela López llega en un momento donde el nombre de Luis Fernando 'El Diablo' ha vuelto a sonar fuerte en el mundo de la farándula por su cercanía con Yahaira Plasencia. Aunque Pamela no quiera dar más detalles por ahora, sí dejó en claro que lo que vivió con él no fue positivo. Con su consejo, busca que Yahaira esté atenta, se cuide y no se deje sorprender.