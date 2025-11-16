Tilsa Lozano celebra estar divorciada de Jackson Mora y admite: "Fue un grave error casarme con él"

Tilsa Lozano acaba de soltar una tremenda confesión que remeció la farándula peruana. La modelo contó que ya es oficialmente una mujer divorciada y que, mirando todo con cabeza fría, siente que casarse con Jackson Mora fue una mala decisión. Hoy se muestra feliz, tranquila y con ganas de empezar una nueva etapa lejos del boxeador.

Tilsa Lozano destruye a Jackson Mora

Tilsa Lozano volvió a encender la farándula al revelar que ya es oficialmente una mujer divorciada y que, después de pensar mucho, está convencida de que casarse con Jackson Mora fue un tremendo error. La modelo dijo sentirse más tranquila, liberada y lista para una nueva etapa donde solo quiere paz, trabajo y cosas positivas.

La conductora contó que los documentos de su divorcio ya llegaron y eso marcó el cierre definitivo de su unión con el boxeador. Según dijo, este proceso le permitió entender muchas cosas que antes pasaba por alto.

Tilsa fue muy directa al hablar sobre todas las versiones que circulan sobre Jackson Mora y su vida actual. No quiso entrar en detalles, pero dejó claro que ya no quiere tener ningún tipo de vínculo con él.

"Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor", confesó en Trome, dejando en shock a más de uno.

Luego, cuando le preguntaron sobre la nueva relación del boxeador, Tilsa respondió sin rodeos. La exmodelo dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en asuntos del pasado ni comentar sobre la vida sentimental de su ex.

"(Él también está haciendo su vida y ahora se luce con otra mujer...) Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento", demostrando que ya no piensa mirar atrás.

Ahora solo quiere disfrutar su soltería

Con la misma firmeza, Tilsa reconoció que recibir sus papeles de divorcio fue un gran paso para sentirse completamente libre. Y agregó que aunque emocionalmente ya se sentía desligada desde hace tiempo, ahora todo quedó cerrado legalmente.

"¡Sí!, al fin oficialmente estoy divorciada", celebró y añadió: "(¿Te sientes liberada?) Hace tiempo en realidad, pero ahora ya legalmente nada me une al señor".

La modelo contó que esta nueva etapa le está trayendo bendiciones, más trabajo y nuevas oportunidades. Sigue con agenda llena, viajando por provincias y concentrada en su programa "La Noche Habla". Además, dijo estar muy motivada con los cambios en su canal y lo que se viene para el 2026.

"Estoy enfocada en cosas lindas, la vida me está dando muchas bendiciones", expresó al hablar de sus proyectos.

En conclusión, Tilsa Lozano comienza un nuevo capítulo en su vida: divorciada, libre, enfocada en su carrera y dejando atrás un matrimonio que ella misma califica como un error. Con sinceridad y sin filtros, dejó claro que no piensa volver al pasado. Hoy quiere disfrutar, trabajar y seguir acumulando logros, siempre con su estilo directo y sin miedo a decir lo que piensa.