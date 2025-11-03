Precio del DÓLAR HOY, lunes 3 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar empezó el mes de noviembre con una ligera variación respecto a los últimos días de octubre, manteniendo la tendencia estable que ha caracterizado su comportamiento durante las últimas semanas. La divisa estadounidense sigue moviéndose dentro de un rango moderado y sin sobresaltos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, lunes 3 de noviembre, se ubica en S/ 3.372 para la compra y S/ 3.379 para la venta, marcando un leve descenso frente al cierre del viernes pasado.

Una tendencia estable en el tipo de cambio. El dólar ha mantenido una línea de estabilidad en los últimos días. Durante el cierre de octubre, los valores se ubicaron cerca de S/ 3.39, y para inicios de noviembre, se observa una ligera baja que refleja el control del mercado cambiario.

Precio del dólar del 1 al 3 de noviembre. (SUNAT)

Este comportamiento estable responde a una menor demanda de divisas en el sistema financiero, así como a la constante supervisión del Banco Central de Reserva (BCR), que sigue interviniendo de forma oportuna para evitar movimientos bruscos.

Factores económicos que influyen. En el plano internacional, el dólar se mantiene influido por la expectativa sobre las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos. No obstante, el impacto en la economía peruana ha sido leve gracias a la estabilidad fiscal y monetaria del país.

A nivel local, la moderada inflación, el flujo constante de exportaciones y la solidez de las reservas internacionales continúan fortaleciendo el sol peruano. Además, los analistas prevén que el tipo de cambio seguirá dentro de este mismo rango durante los próximos días, reflejando la confianza del mercado.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 3 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es clave estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes consultar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició este lunes 3 de noviembre con una cotización de S/ 3.372 para la compra y S/ 3.379 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense inició noviembre con un leve descenso y se mantiene estable, consolidando un escenario económico predecible y de calma para los inversionistas y consumidores peruanos.