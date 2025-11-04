Tilsa Lozano celebró su cumpleaños con su ex 'Miguelón', mientras Jackson Mora disfruta con misteriosa rubia

Tilsa Lozano celebró su cumpleaños número 43 rodeada de amigos, música y buena energía, dejando atrás los días difíciles tras su separación de Jackson Mora. La exmodelo disfrutó de una noche especial llena de cariño y buenos deseos. Lo que más llamó la atención fue la presencia de Miguel Alvarado, padre de sus hijos, quien la acompañó durante toda la celebración.

Tilsa festeja con Miguel Alvarado y deja atrás la polémica

En la reciente edición del programa Magaly TV: La Firme, se difundieron imágenes exclusivas de la fiesta de cumpleaños de Tilsa Lozano. En los videos, la ex 'Vengadora' aparece bailando, riendo y disfrutando de su día especial junto a un grupo de amigos y familiares, entre ellos Miguel Alvarado.

La actitud de Tilsa fue de total alegría y libertad, brindando con shots y dejando claro que no le preocupaba ser grabada: "Es mi cumpleaños, no me importa nada", habría dicho entre risas, según el informe del programa de espectáculos.

Mientras Tilsa disfrutaba de su noche en Lima, su exesposo Jackson Mora también fue noticia al publicar en sus redes sociales varias fotografías en compañía de una mujer rubia, la misma que ya había sido relacionada con él en semanas anteriores. Las publicaciones coincidieron con la celebración de Lozano, lo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta del exboxeador.

Pese a las especulaciones, Tilsa se mostró tranquila y enfocada en disfrutar el momento. Su reencuentro con Miguelón fue visto como una muestra de madurez, priorizando la buena relación por el bienestar de sus hijos.

Tilsa Lozano se muestra empoderada y agradecida en su cumpleaños

El pasado fin de semana, Tilsa Lozano celebró su cumpleaños a lo grande, dejando claro que atraviesa una etapa de renovación emocional. En sus redes sociales, la conductora de "La Noche Habla" compartió un extenso mensaje en el que hizo un balance sobre los aprendizajes y los desafíos vividos durante el último año.

"Llegaron los 43 y puedo decir que he vivido tantas vidas en estos años. He pasado momentos mágicos y momentos oscuros, pero siempre me vuelvo a levantar y cada día más fuerte", escribió la ex 'Vengadora' en Instagram.

Lejos de mostrarse afectada por las recientes apariciones públicas de Jackson Mora con otra mujer, Tilsa se enfocó en agradecer a quienes la acompañan en su nueva etapa personal.

"Gracias Dios por darme salud a mí y a los que amo. Gracias a mi familia porque es incondicional, gracias a mis amigos que siempre están para mí, gracias a mis padres por ser mi sostén, gracias a mis hijos por darme la fuerza para nunca rendirme. Gratitud es lo único que hay en mi corazón. Que este nuevo año sea ideal para llegar a mi mejor versión", añadió.

El mensaje fue recibido con cariño por sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza de Tilsa y su actitud positiva ante los cambios que ha enfrentado en los últimos meses.





Lejos de los escándalos que marcaron su pasado mediático, Tilsa Lozano ha decidido enfocarse en su bienestar emocional y en disfrutar de su independencia. Su festejo junto a Miguel Alvarado, las palabras de reflexión y su actitud serena frente a la exposición pública demuestran que la conductora vive una etapa de madurez.