Leslie Shaw aceptaría realizar una colaboración con Pamela López: "Si la canción está buena, claro que sí"

La artista Leslie Shaw siempre ha resaltado la importancia de los éxitos de su carrera musical marcando el clásico 'Hay Niveles'. Es así como fue invitada a un evento donde terminó hablando sobre el reciente lanzamiento de Pamela López y no descarta cantar junto a ella en una canción inédita.

Leslie Shaw haría un feat con 'KittyPam'

Durante una entrevista con 'Todo se filtra', Leslie Shaw acaparó las portadas cuando habló sobre Pamela López. Recordemos que la influencer y la 'gringa' trabajaron anteriormente juntas en una canción con Marisol. Desde entonces, la ha conocido y ahora, la apoya en su nueva faceta de la ex de Christian Cueva como artista.

"Vi unos clips, pero me encanta que esté disfrutando de su vida, siento que ella ha estado reprimida, siento que recién está explorando, facturando, tiene hijos. Qué bueno que le esté yendo bien", expresó la intérprete con mucha sinceridad sobre la 'Clandestina'.

Después, fue consultada sobre una posible colaboración musical entre las dos y Shaw dio luz verde a la propuesta. La 'gringa' señala que aceptaría cantar junto a López, siempre y cuando se trate de una canción inédita para convertirse en un éxito.

"Solo le pido que no haga covers porque es aburrido. Si la canción está buena y es un hit, claro que sí", añadió la artista.

El nuevo tema de Pamela López

La actual novia de Paul Michael estuvo presentando por primera vez su tema "La Clandestina" en el programa 'América Hoy'. Incluso, se animó a cantar un poco junto a su pareja. La artista señala que no es una cantante, pero quiso intentar entrar en esta nueva faceta y aventura en los escenarios.

Desde su lanzamiento, el tema de la ex de Christian Cueva viene arrasando con las redes sociales sumando más de 79 mil reproducciones. Los números indican que le irían muy bien para ser su primer debut como cantante con una canción inédita en las manos de su novio Paul Michael. Además, el tema se está volviendo viral poco a poco en TikTok porque se señala como una posible indirecta para el padre de sus hijos.

De esta manera, Pamela López viene aventurándose en una nueva faceta como cantante y cuenta con el apoyo de Leslie Shaw. Por su parte, la 'gringa' estaría interesada en colaborar con la ex del 'Aladino' con la condición que sea un buen tema propio y pueda volverse en tendencia en las redes.