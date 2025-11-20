Leslie Shaw sobre el videoclip "Gallina Vieja" de Micheille Soifer y Chechito: "Sin gusto ni clase"

Hace unos días, Leslie Shaw lanzó su nuevo tema con Orquesta Candela y dio una entrevista para Radio Karibeña. Es así como la cantante fue consultada sobre el videoclip de Micheille Soifer feat Chechito y Carlos Rincon, respondiendo con todo.

¿Qué dijo sobre el videoclip de Soifer?

En una entrevista para 'Karibeña Espectáculos', Orquesta Candela presentó su nuevo bus junto a la cantante Leslie Shaw. Es así como la artista fue consultada sobre el nuevo tema de Micheille Soifer con Chechito, "Gallina Vieja", pero los criticó.

"Yo vi un video horrible con unas gallinas muertas colgadas ahí y dije 'que bajo, pobres gallinas'. (Se juntaron Chechito, Carlitos Rincón y Micheille Soifer) pura gallina se juntó. Parece mal gusto poner a los pobres animalitos ahí colgados, sin gusto, sin clase. En mis videoclips aparecen mis perritos, pero están vivos", dijo.

El videoclip de "Gallina Vieja" fue estrenado hace menos de una mes en una colaboración entre Soifer y el joven cantante Chechito. Hasta el momento vienen sumando más de 227 mil reproducciones y es una composición de Carlos Rincón. Ante la unión de los tres, la artista Leslie Shaw decidió arremeter con todo.

Leslie Shaw sobre el tema de Pamela López

En otro momento, también le consultaron a la 'gringa' sobre el tema de Pamela López. Como se recuerda, Leslie Shaw ha trabajado anteriormente con la ex de Christian Cueva en una colaboración musical, pero la influencer no canto. Ahora que se lanza como artista, la intérprete de 'Faldita' le da su apoyo.

"Me encanta, ella me parece regia, espectacular y bueno, su novio está bien. Lo chévere es que encuentre algo que la apasione, si es el arte y la música, genial. Ella me cae muy bien", expresó la cantante de cumbia.

Hace unos días, Pamela López lanzó su nuevo tema "La Clandestina" con Paul Michael como solista, como una indirecta para su expareja Christian Cueva y Pamela Franco. Hasta el momento, viene sumando miles de reproducciones convirtiéndose en un éxito en las redes sociales con el apoyo de sus seguidores.

De esta manera, Leslie Shaw muestra su apoyo a la nueva cantante Pamela López y por su nueva pasión en el arte. Aunque, al opinar sobre Micheille Soifer no dudó en ser franca señalando que no le gustó ver gallinas colgadas en las grabaciones, afirmando que sería algo de mal gusto y nada de clase trabajar de esa manera.