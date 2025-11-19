Fiorella Molinelli niega postulación de Christian Cueva al Congreso: "Está concentrado en su carrera"

Hace unos días, Christian Cueva se volvió tendencia en todas las redes sociales sobre su supuesta postulación al Congreso para el 2026 como parte de un partido político. Ahora, la precandidata Fiorella Molinello salió a aclarar sobre la presencia del 'Aladino'.

¿Qué dijo Fiorella Molinelli de Cueva?

Por medio de las redes, Fiorella Molinelli que es pre candidata a la presidencia como parte del partido 'Fuerza y Libertad', apareció junto a Christian Cueva desatando rumores sobre una posible postulación del 'Aladino' al Congreso. Ahora, Molinelli salió a aclarar toda la situación sobre el verdadero motivo de su campaña.

"El verdadero objetivo de esta campaña... que conozcan nuestro símbolo y nombre de nuestra alianza 'Fuerza y Libertad'. Somos un país que siente, se emociona y reacciona rápido frente a los simbólico y a lo humano. Eso no está mal, pero también es cierto que si el debate fuese más racional, tendríamos más espacio para hablar de propuestas de reformas", expresó.

Es así como después señaló que el pelotero Christian Cueva solo fue parte de una campaña para que se dieran a conocer en todo el Perú, ya que él está concentrado en el fútbol. Aunque habló sobre la posible participación de un familiar del 'Aladino'.

"Por eso aprovecho para aclarar con total tranquilidad, Christian Cueva está concentrado al 100% en su carrera deportiva en Ecuador y respetamos plenamente ese camino profesional. Ahora bien, si un miembro de su familia decide dar un paso hacia la vida pública, lo hará desde su propia trayectoria, su experiencia y su vocación de servicio", dijo.

Fue solo una estrategia de campaña

Es así como Fiorella Molinelli comenta que usaron la imagen del pelotero peruano para darse a conocer y así, también los proyectos que tienen. Afirmando que tienen mucho por ofrecer para el país junto a su partido político.

"Que los peruanos sepan quiénes somos, qué representamos y cuál es nuestra visión para el país. No se trataba de un personaje, se trataba de un símbolo, de una identidad y de un proyecto que quiera aportar soluciones reales al Perú", dijo Molinelli en el video.

De esta manera, la pre candidata presidencial del partido 'Fuerza y Libertad' aclaró que Christian Cueva solo fue imagen de una campaña para que dieran a conocer su imagen y en consecuencia, sus proyectos. Es así como negó que el pelotero se vaya a lanzar a la política, ya que está enfocado en el fútbol.