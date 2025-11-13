Pamela López revela que forma parte de un partido político: "Tengo ese instinto de servir al prójimo"

En los últimos días, Paul Michael reveló que Pamela López estaría preparándose para lanzarse al Congreso en el 2026. Esto llamó mucho la atención, y ahora, la ex de Christian Cueva sale a responder todo y afirmó tener una vocación para ayudar a los demás.

¿Confirma su postulación?

En una entrevista con el programa 'Esta Noche', Pamela López decidió responder sobre las declaraciones que dio Paul Michael afirmando que se lanzaría al Congreso. Ante eso, la artista afirmó sentir una vocación para ayudar a los demás y sería algo que llama su atención.

Es así como la influencer afirmó que sí pertenece a un partido, después de haber sido invitada a formar a otros tres más. Incluso, señala que estaría siendo asesorada correctamente por su líder.

"Si es algo que me interesa, siempre he tenido ese instinto de servir al prójimo. Sí obviamente estoy asesorándome con personas del partido que son muy lindas. Tengo un líder, ya pertenezco a un partido y por ahora quiero mantenerlo ahí en secreto, he recibido 2 o 3 propuestas de otros partido, es vocación de servicio", expresó al programa.

Pamela López afirma que tiene su comunidad

Durante la entrevista, la ex de Christian Cueva cuenta que a raíz de todos los problemas que vivió con el padre de sus hijos, parece que ha llegado a formar algo bueno como sería una comunidad que se sienten identificadas con ella.

"Después que salió mis problemas y todo lo feo, siempre sale lo lindo. Ahí me di cuenta que hay una comunidad de mujeres empoderadas que se identifican con mi caso", dijo la influencer y madre de cuatro hijos.

Casi al final, Pamela López termina negando que se vaya a postular al Congreso para las elecciones de 2026 como lo informó su pareja Paul Michael. Es así como afirma estar interesada, pero posiblemente para las siguientes elecciones.

"Hoy en día no es verdad, no me estoy lanzando al Congreso. En estas elecciones no me estoy postulando, quizás más adelante", reveló ante el medio de comunicación contando su interés por un futuro en la política.

De esta manera, la influencer descarta que vaya a lanzarse como candidata al Congreso en 2026, pero que sí forma parte de un partido y actualmente, se estaría asesorando. Por el momento, Pamela López reveló a qué partido se ha inscrito y señala que siempre ha tenido esa vocación de querer apoyar al prójimo.