Roberto Guizasola revela que aceptaría ser padrino de la boda de Farfán y Xiomy: "Es una mujer trabajadora"

Roberto Guizasola, uno de los amigos más cercanos de Jefferson Farfán, fue consultado sobre el tema del momento: la posible boda del exfutbolista y Xiomy Kanashiro. En una visita de "América Hoy" a Puente Piedra, el popular "Cucurucho" no solo aclaró rumores sobre una supuesta distancia con la 'Foquita', sino que también respondió si aceptaría ser padrino del matrimonio.

Roberto Guizasola feliz por posible boda de Farfán y Xiomy

La posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue dando vueltas en la farándula, y ahora quien decidió hablar fue nada menos que Roberto Guizasola, el mejor amigo de la 'Foquita'. El exfutbolista fue abordado por "América Hoy" en Puente Piedra, donde promocionaba su nuevo pódcast, y terminó respondiendo de todo: rumores de pelea, trabajo, corazón y hasta si sería padrino de la boda.

La reportera no perdió el tiempo y le preguntó si se animaría a ser el padrino de boda de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Roberto respondió con una sonrisa.

"(¿Te animarías tú de repente a ser el padrino?) Si me lo solicitan, ¿por qué no? Una de las cosas que yo puedo apreciar... de la pareja de mi amigo, que muy pocas veces la gente lo reconoce, y me da un poco de tristeza, es una mujer trabajadora. Eso también es importante, hacer un reconocimiento a la mujer", señaló bastante serio.

La reportera recordó que Xiomy no se queda quieta ni un minuto y que han sacado noticias de ella haciendo lives en TikTok vendiendo su marca de ropa. Expresó que le va muy bien e incluso está exportando. Roberto confirmó que es así.

"Eso tenemos que mostrar para que la mayoría de personas puedan ver que las mujeres emprendedoras, soñadoras, independientes... mira qué bonito. Los que paramos con Jefferson también sabemos trabajar, también sabemos salir adelante", agregó Cucurucho.

El exfutbolista incluso contó que la influencer casi ni para en casa. Y entre risas, confesó que no estuvo invitado al famoso paseo a Miami, donde Farfán viajó con Xiomy y sus hijos.

"(Muchos creen que porque andas con un personaje conocido son sus chupamedias, y es bueno aclarar eso) Ahí te lo está demostrando su pareja, la chica, joven, trabajadora, sale adelante. Muchas veces cuando va a la casa ni la veo porque para viajando, para trabajando", afirmó. "(No estuviste presente en el cumpleaños en Miami) No me llevaron, no había presupuesto", bromeó.

Sigue firme en "Enfocados" con Farfán

Como Roberto anda de estreno con su propio pódcast, surgieron rumores de que ya no estaría en "Enfocados", el espacio que comparte con Farfán. Pero él mismo aclaró todo. Contó que en el programa le dan libertad para apoyar causas en su distrito.

"No, eso es mentira", dijo firme cuando le preguntaron si estaba distanciado de su amigo. La reportera insistió: "¿Sigues firme también ahí en Enfocados?". Roberto respondió: "Claro, pues señorita, ¿qué pasa? Si Cucurucho es de Producciones Cucurucho. En 'Enfocados' me quieren demasiado. Jefferson y los que manejan el programa me permiten hacer cosas como para ir mejorando mi distrito", dijo.

Incluso reveló sus próximos planes solidarios. Contó que llevó varias camisetas de fútbol y que organizará una subasta y una rifa para ayudar a colocar una nueva escalera en otro distrito de Puente Piedra, mostrando su lado más comprometido con la comunidad.

En conclusión, con sus declaraciones, Roberto Guizasola deja claro que no está peleado con Jefferson Farfán, sigue firme en "Enfocados" y no tendría ningún problema en ser padrino si la pareja decide dar el gran paso. Para él, Xiomy Kanashiro es una mujer que se gana el respeto trabajando y luchando, y eso, según dice, es lo que más admira.