Christian Cueva y Gerald Oropeza realizan millonaria apuesta en TikTok por partido de fútbol: "¿Puede ser 100 mil?"

Christian Cueva y Gerald Oropeza volvieron a captar la atención de los usuarios de redes sociales al protagonizar un insólito reto durante una transmisión en vivo en TikTok. El encuentro virtual entre ambos personajes no solo llamó la atención por la competencia en sí, sino también por la suma que apostaron para un partido de futbol y que superaría los 50 mil, aunque no se especificó si se trataba de dólares o soles.

El millonario reto entre Cueva y Oropeza

Durante la transmisión en vivo, Gerald Oropeza propuso sin rodeos la apuesta: "Suéltame el número sin más preámbulo", indicó. A lo que Christian Cueva respondió:

"Puede ser 50 palitos, 25 el primer partido y 25 el otro. Tengo que llamar a las amistades que hagan la chancha". Sin embargo, Oropeza insistió en que la cifra no podía ser menor: "¿No puede ser 100mil?", generando sorpresa en el futbolista.

Más adelante, tras algunas bromas, ambos acordaron elevar la apuesta a 100 mil. Gerald Oropeza confirmó la decisión con entusiasmo:

"Ese es un sayayin de frente, métale, queda en 100 cerrado, un solo partido. Si me ganas, la transferencia está hecha apenas toque el pito". Cueva, emocionado, añadió: "Entonces queda así, 100K para mi gente, mi Trujillo lindo que se va a preparar, tengo que ver a mis galácticos que muchas pelotas tiran allá".

Este intercambio no solo sorprendió por el monto de la apuesta, sino también por la naturalidad con la que ambos lo gestionaron frente a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar. Al parecer este encuentro tendría lugar a fin de año en la ciudad de Trujillo.

Reacciones y encuentros previos

El millonario reto desató comentarios de todo tipo en redes sociales. Algunos seguidores bromearon con la magnitud de la apuesta y la participación de amigos de Cueva:

"Cueva va a convocar a toda la selección", "Dos alucinando, ser millonarios", "100 mil dólares o soles?", entre otros. Incluso se mencionó la aparición de Pamela López durante la transmisión.

Cabe recordar que no es la primera vez que Cueva y Oropeza coinciden en un live. Semanas atrás, el mediocampista cumplió un reto impuesto por Oropeza al perder una batalla de TikTok, donde tuvo que realizar un breve baile al ritmo de "Mar de Emociones (Bambole)" de Afrosound.

"Patrón, solo por usted, usted sabe la vuelta", comentó el mediocampista entre risas. El momento fue rápidamente compartido por cientos de usuarios, quienes no tardaron en viralizar el clip en distintas redes.

La interacción entre Christian Cueva y Gerald Oropeza demuestra cómo las redes sociales continúan siendo un espacio para generar contenido viral y captar la atención de miles de seguidores. Entre bromas, apuestas millonarias y retos deportivos, ambos mantienen a su audiencia expectante, consolidando una dinámica que combina entretenimiento y polémica en tiempo real.