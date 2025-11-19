¿Más fuego? Pamela López evalúa segunda parte de "La Clandestina" junto a Paul Michael: "No lo descarto"

Pamela López sigue generando ruido tras su debut musical con "La Clandestina", el tema que lanzó hace unos días junto a su pareja Paul Michael y que muchos aseguran lleva más de una indirecta para Pamela Franco y Christian Cueva. Pero lo que nadie esperaba es que la historia no termina ahí: la influencer dejó entrever en "América Hoy" que podría venir una segunda parte y aún más filosa.

Pamela López no descarta segunda parte de "La Clandestina"

Pamela López lanzó su primer tema musical "La Clandestina", en colaboración con su pareja Paul Michael. El videoclip ya superó las 37 mil visitas en YouTube, y el público no ha dejado de comentar las indirectas que, para muchos, están dirigidas a Pamela Franco y Christian Cueva. Ahora, la madre de los hijos del futbolista sorprendió aún más al anunciar que no descarta sacar una segunda parte del éxito.

La revelación se dio durante su visita a "América Hoy", donde Pamela conversó sin miedo y con bastante soltura. Desde el inicio, Janet Barboza señaló que pudo haber hecho la canción con letras más fuertes. Pamela no dudó en reír y responder.

"Pamela, tú has sido bastante benévola, generosa, con la letra de la canción. Porque podrías haberte desquiciado y podrías haber hecho...", dijo Janet. Pamela contestó: "Sí, al estilo Cazzu". Ahí Janet continuó el tema con picardía: "Exacto, podrías haber hecho un run run". Entonces, Pamela afirmó: "Que no lo descarto, ah, Janet, puede haber una segunda parte de 'La Clandestina'".

@ameg_pe 19.11.25 | Pamela López evalúa segunda parte de "La Clandestina" junto a Paul Michael. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La conversación avanzó hacia el estilo musical y los arreglos del tema. Janet preguntó si habían pensado en ajustar algunos detalles. Pamela explicó la razón detrás de la suavidad de la letra.

"¿Han pensado en bajarle un poco al sintetizador y que se escuche más la voz de ustedes?", expresó la conductora. "Esta canción fue creada en principio con Paul Michael. Y también la letra aportó mi hijita mayor, Briannita, de 11 años. Entonces, no podía ser tan fuerte. Incluso tuvimos que cambiar ciertas palabras... No descarto la segunda parte que quizás pueda ser...", detalló la influencer.

Críticas a la canción

Pero no todo fue música. El programa también abordó las críticas que Pamela recibió por grabar un TikTok con sus hijos pequeños usando el tema. Janet llevó la pregunta sin rodeos.

"Te han criticado muchísimo por haber hecho un TikTok con tus hijos pequeños y con la canción"

Pamela se mantuvo firme: "Ah, sí, sin duda. Las críticas van a llover, pero ellos son felices. Son ellos los que piden."

Luego, Ethel Pozo cuestionó el hecho de que la hija de Pamela participara en la letra de una canción con contenido de desamor e infidelidad. La expareja de Christian Cueva explicó cómo nació la canción.

"No es el tema correcto de tocar madre e hija... ¿Cómo surgió?" Pamela contó toda la verdad: "Paul Michael canta música urbana, un día lo acompañamos al estudio y ahí me dice: '¿Por qué no pruebas y cantas'. Yo dije: 'Yo no soy cantante, no hay forma'. De hecho, mi hija mayor sí lo es... Y da tanta insistencia, bueno, probé junto a otro amigo... Y me dijo: 'oye, eres entonadita, sale'."

El panel también recordó el ejemplo de Shakira y la canción que cantó con su hijo Milan, que si bien era tierna abordaba el tema de infidelidad. Ante eso, Pamela aclaró un detalle importante. Finalmente, Janet respaldó el esfuerzo de Pamela.

"Acuérdate que el nombre fue lo último. Lo último que se escogió fue el nombre", expresó López. "Pamela, en todo caso estás trabajando para llevarle pan a tus hijos y eso se aplaude como lo hagas", resaltó Janet. Pamela coincidió con seguridad: "Y es válido. Yo siento que es válido."

En conclusión, Pamela López no descarta seguir potenciando el éxito de "La Clandestina", que hizo con Paul Michael, y dejar aún más fuerte su versión de la historia. Su paso por "América Hoy" dejó en evidencia que tiene la decisión, las ganas y el impulso necesario para continuar en la música, incluso con una segunda parte más directa y filosa.