Pamela López le pide a Pamela Franco que convenza a Cueva de firmar el divorcio: "Al altar no vas a llegar"

Pamela López reapareció con declaraciones tajantes sobre Pamela Franco tras el revuelo que generaron las recientes confesiones de la cantante sobre por qué mintió acerca de su vínculo con Christian Cueva. La madre de los hijos del futbolista lanzó una fuerte indirecta sobre el futuro de la artista con el jugador y reiteró que aún espera que el popular 'Aladino' concrete su separación legal.

Franco convenza a Cueva de firmar el divorcio

Durante un enlace para 'América Espectáculos', Pamela López respondió a las declaraciones de Pamela Franco con un mensaje directo y sin rodeos. La influencer dejó claro que, antes de pensar en planes mayores, la cantante debería encargarse de que Cueva concluya legalmente su matrimonio.

"Al altar todavía no vas a llegar, por mucho tiempo, parece. A menos que le digas que me firme el divorcio. De mil maneras le he dicho que me quiero separarme", expresó López, marcando una vez más su postura sobre la situación que mantiene con el futbolista.

Fiel a su estilo, la trujillana también ironizó sobre el llanto de Franco en 'Mande quien mande', donde la artista se mostró afectada al recordar su relación con Cueva. López señaló que ese tipo de reacciones no la convencen y que considera que la historia que cuenta la cantante está llena de incoherencias.

"Su speech es en base a mentiras, es parte de ella, su esencia", afirmó, dejando claro que no confía en las palabras de Franco y que sus lágrimas no le generan empatía. Incluso la invitó a evitar más declaraciones porque, según dijo, "termina enredada".

Pamela López fulmina la incursión política de Cueva

Pamela López, también fue consultada sobre el reciente anuncio del futbolista, quien sorprendió al decir que quiere meterse en la política. La influencer no se guardó nada y lanzó un mensaje que está dando la vuelta en redes.

"¿Vas a votar por él?", fue la pregunta que todos querían escuchar. Pamela respondió firme: "Nunca, nunca". Su respuesta fue similar en "América Hoy": "Jamás, no hay forma, después de que conozco la otra parte, no podría votar".

Sus palabras fueron acorde a lo que ha pasado con el futbolista. Pero ella fue más allá y envió un llamado a la reflexión para quienes apoyan al partido político que estaría respaldando a Cueva.

"Más bien hago un llamado a todas las personas, por favor, seguidores de ese partido, por favor, más criterio a quién ponen ahí como candidato", expresó, dejando claro que no está de acuerdo con esa decisión.

Las declaraciones de Pamela López han vuelto a encender la controversia alrededor de Christian Cueva y Pamela Franco. Desde la exigencia de que el futbolista firme su divorcio hasta su contundente rechazo a su incursión política, la trujillana demuestra que no piensa callar mientras se mantiene en una situación legal pendiente.