¡Momento soñado! Susy Díaz revela qué le dijo a Shakira tras abrazarla antes del 'Camina con la Loba'

El momento más comentado del fin de semana lo protagonizó nada menos que Susy Díaz. La querida figura peruana vivió un instante soñado al tener muy cerquita a Shakira antes de la famosa dinámica 'Camina con la Loba', durante el primer concierto en noviembre de la colombiana en Lima. No solo la vio, no solo la saludó, la abrazó y hasta le dio un beso en la mejilla. Pero, ¿qué le dijo? Susy lo confesó.

Susy Díaz cuenta qué le dijo a Shakira

Susy Díaz vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida. La querida excongresista cumplió un sueño que miles quisieran: abrazar a Shakira, hablarle al oído y caminar detrás de ella durante la dinámica 'Camina con la Loba', en el Estadio Nacional. Todo ocurrió el sábado 15 de noviembre, en el primer concierto en noviembre de la colombiana en Lima, y Susy no dudó en contarlo todo en "América Hoy".

El video donde aparece abrazando a Shakira y dándole un beso en la mejilla se hizo viral al instante. En el clip se ve a Susy casi temblando de emoción, saltando de felicidad y siguiéndola con una sonrisa enorme. Lo que no se veía era: ¿qué le dijo? Susy llegó al set de "América Hoy" radiante, lista para contar el detrás de cámaras.

"Bueno te cuento que la pude abrazar", dijo orgullosa, mientras Janet Barboza y Valeria Piazza esperaban la historia completa.

Janet fue directa y le preguntó cómo logró abrazarla. Susy explicó que Shakira ingresó al área donde estaban las chicas elegidas para la caminata, y ella no lo dudó ni un segundo.

"Estaba entrando, entonces yo agarré, me salí del grupo de las chicas que estaban de la Loba, la abracé ahí y le dije: 'Vive la vida y no dejes que la vida te viva' y de ahí siguió caminando y ya pues como ustedes ven en el video", contó, totalmente emocionada.

Shakira le respondió un amable "Gracias", lo que para Susy fue como un regalo del cielo. Las cámaras captaron el abrazo, el beso y la sonrisa gigante que se volvió tendencia en TikTok e Instagram. Por su parte, Valeria quiso saber si existía un protocolo que permitiera o prohibiera acercarse tanto a Shakira.

"Nadie me dijo que no me acerque, yo me acerqué", respondió Susy sin pensarlo dos veces, dejando claro que actuó por impulso y corazón.

El día que caminó con Shakira

Luego contó cómo fue su día antes de llegar al concierto, demostrando que su agenda estuvo llena desde temprano. Aseguró que no tuvo ni un minuto para descansar antes del show.

"Bueno yo este sábado tuve un día movido, como todos los días de mi vida. Me fui con un programa a conseguirme pelucas por la avenida Abancay. De ahí me fui a trabajar con una marca y llegué, la cita era creo a las 4, llegué como a 05:30 o 6", recordó.

Después llegó la parte del ensayo. Susy explicó que todo el equipo estuvo coordinando cada detalle para que la dinámica con Shakira saliera perfecta.

"Estuve ahí esperando, de ahí salimos para ensayar, pero yo al final salí porque la salida de Shakira, la caminata, era 8 y media de la noche, entonces yo salí entre 8 y 20 ahí", dijo Susy. Janet destacó un detalle: "Y sin embargo fuiste la única que le dio un beso a Shakira, que Shakira regresa el beso y el abrazo", comentó emocionada.

Ese gesto convirtió a Susy en protagonista inesperada del concierto y en tendencia absoluta en redes sociales. Miles celebraron el momento como un triunfo histórico de la farándula peruana.

En conclusión, Susy Díaz vivió una noche inolvidable y dejó claro que, cuando quiere algo, va con todo. No solo abrazó a Shakira, también le dejó su frase icónica y recibió un "Gracias" que recordará toda su vida. Y como siempre, lo hizo a su estilo: espontánea, divertida y sin miedo a ser ella misma.