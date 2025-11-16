¡Icónica! Susy Díaz cumple su sueño al caminar junto a Shakira en el Estadio Nacional (VIDEOS)

Susy Díaz vivió la noche más emocionante de su vida durante el primer concierto de Shakira en Lima, donde tuvo la oportunidad de caminar junto a la estrella colombiana en la famosa 'Caminata con la Loba'. El momento se volvió viral en segundos y desató miles de reacciones.

Susy Díaz camina junto a Shakira en Lima

El Estadio Nacional se estremeció este sábado 15 de noviembre cuando Shakira arrancó su primera fecha en Lima. La artista colombiana regresó al Perú con un show cargado de energía y emoción, y sorprendió al público al incluir en el espectáculo a Susy Díaz, uno de los rostros más reconocidos de la farándula peruana.

#ShakiraLMYNLPeru #CONCIERTO #Shakira #shakiraenperu ♬ sonido original - ACTIVADERA @activadera 🐺😎 Caminaron con la loba. Diversos famosos e influencers peruanos fueron parte de la popular dinámica 'Camina con la loba', un momento esperado en cada país participe de la gira 'Las mujeres ya no lloran'. El Estadio Nacional viene viviendo una noche mágica junto a la icónica Shakira. 👉 Síguenos para más novedades 💥 📹: @soniadelaguilatorrejon #ShakiraEnLima

La noche comenzó con la ya popular 'Caminata con la Loba', momento en el que Shakira avanza hacia el escenario rodeada de invitadas especiales. En esta oportunidad, Susy fue una de las seleccionadas y no escondió la alegría de cumplir este sueño frente a miles de asistentes.

A través de sus redes sociales, la excongresista compartió imágenes detrás de cámaras, videos del encuentro y mensajes de agradecimiento. Sus seguidores celebraron este logro y muchos le dedicaron divertidos comentarios.

"Hoy Shakira conoció al patrimonio de la humanidad Susy", "El video que todo el Perú está esperando", "Icónica Shakira abriendo para Susy Díaz", fueron algunos comentarios.

Antes de iniciar la caminata, Shakira ingresó al área donde estaban reunidas las participantes. Susy, ubicada primera en la fila, no dudó en abrazarla y darle un beso en la mejilla.

La barranquillera respondió con un amable "Gracias", gesto que emocionó aún más a la peruana y la siguió sonriendo de oreja a oreja.

Durante el trayecto hacia el escenario, Susy apareció justo detrás de la cantante y las cámaras la captaron desde varios ángulos. El público la reconoció de inmediato y los videos circularon rápidamente por redes sociales. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia.

Tras la caminata, Susy hizo un en vivo en Instagram donde se le vio disfrutando el concierto. En el video se mostró radiante, emocionada y orgullosa de haber compartido ese instante con la estrella internacional.

Más figuras peruanas se sumarán a las próximas fechas

La caminata con la loba continuará en las otras dos presentaciones de Shakira en el Estadio Nacional. Para estas fechas, han sido convocadas figuras como María Pía Copello y la influencer Zully, quienes también vivirán esta experiencia especial que forma parte del tour "Las mujeres ya no lloran".

Shakira ya cumplió con la primera fecha y volverá a presentarse este domingo 16 de noviembre. El último show será el martes 18, concierto para el cual todavía quedan entradas disponibles en Teleticket.

Durante su participación, Susy contó con una acreditación especial para estar en la zona del recorrido. Su presencia se limitó a acompañar a la cantante en ese breve, pero simbólico ingreso al escenario. Luego se retiró para que Shakira iniciara el show con su entrada habitual.

En conclusión, Susy Díaz vivió una de las noches más importantes de su vida artística y personal. Caminar junto a Shakira no solo fue un sueño cumplido, sino también un momento que la reafirmó como una figura querida y recordada por el público peruano. La emoción, la espontaneidad y la viralidad la convirtieron en protagonista de una velada inolvidable que seguirá dando que hablar.