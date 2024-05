¿Se le suben los humos? Wendy Ramos habría hecho desplante a fan: "Quise abrazarla y me miró feo"

Al parecer la fama no le ha asentado muy bien a todas las personas y es que después de las polémicas declaraciones de Ricardo Mendoza y Jorge Luna donde afirman que le desagradan los saludos de fans en la calle.

Esta vez se habría sumado al grupo Wendy Ramos quien según una seguidora, la actriz habría tenido un actitud déspota cuando se le pidió una fotografía.

La 'funan'

Wendy Ramos lleva una carrera de años intachable desde sus inicios y que la catapultó a la fama con 'Pataclaun' programa que logró que miles de peruanos se identificaran con su carismático personaje en la serie.

Sin embargo, esta vez no le han llovido elogios a la actriz por su carrera actoral sino porque al parecer no tendría buen tacto con sus fans cuando se le pide alguna fotografía, según lo relatado por una joven en Twitter.

La polémica se originó a raíz de las declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes están siendo duramente criticados en redes sociales por afirmar, en entrevista con Verónica Linares, que detestan saludar a sus fanáticos en la calle. "Odio fingir que quiero a alguien", comentó uno de los miembros de Hablando Huevadas.

Esto fue suficiente para que un usuario nombrara a Wendy y la lamentable experiencia que vivió cuando se la encontró.

Usuaria arremete contra Wendy Ramos

"Una vez vi a Wendy Ramos, en la calle. Yo no quería una foto o un autógrafo, solo me acerqué emocionada a decirle que me había gustado mucho su libro de 'La Vaca', y que siempre la veía en sus live de Facebook. Ella solo me miró como si hubiera pisado caca y siguió de largo. Ese día se me cayó", escribió en la red social X.

Y esto no fue todo ya que más usuarios se sumaron a diversas experiencias similares que no dejaban bien parada a Wendy quien al parecer no recibe de la mejor manera a quienes la ven como un referente y ejemplo.

"La vez que la vi en otro país y por la emoción quise solo abrazarla, me miró feo y me dijo: Si gustas, solo la foto, por favor. En la foto salí súper mal, la desilusión hecha foto, la eliminé de mi galería ese mismo día", "Me pasó igual una vez, la encontré en la calle, me acerqué a decirle lo mucho que admiraba su trabajo, no le pedí nada me miró como '¿Y esta loca?', apenas me dijo gracias y se fue", añadieron.

Otros afirmaron que Wendy no mira a la cara a sus seguidores y los minimiza con sus actitudes poco amigables de parte de una actriz que se caracterizó por su alegría en el set.

"Si hablan mal de Hablando Huevadas, qué me parecen dos adefesios: ni les cuento cómo es ese tal Gian Marco y Wendy Ramos, esta última se computa una diva, una lady, recontra alucinada que ni siquiera le mira a la cara a sus fans", complementó otro usuario.

Hasta el momento Wendy no se ha pronunciado sobre las duras críticas que viene recibiendo en redes sobre su comportamiento con sus fans y se mantiene enfocada en sus proyectos personales.

Wendy Ramos reveló que Pedro Suárez Vértiz la salvó de su adicción al cigarro

La recordada actriz de la serie 'Pataclaun' utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por la muerte de Pedro Suárez Vértiz. Ante ello, también aprovechó en recordar una anécdota de superación junto al cantante. Ella sostiene que él la salvó de su adicción a fumar, un hábito que te lleva a una muerte lenta.





En su perfil de Instagram, publicó un mensaje en el que relató que durante la década de 1980 tenía el hábito de fumar en diversos lugares, incluso en el aula de la Universidad de Lima, donde estaba permitido fumar. Además, mencionó que este vicio no era algo que pudiera abandonar fácilmente.

En ese sentido, recordó que un hico de la facultad "guapo", como ella describe, inició él solo una campaña de concientización sobre los daños que ocasiona el fumar continuamente. A pesar de ello, se mostró molesta inicialmente. Sin embargo, gracias a la insistencia de Pedro Suárez Vértiz en "perseguir hasta imposibles", ella pudo dejar este hábito.

"Era Pedro. Le tomó bastante tiempo y energía, movió cielo y tierra, no se cansó de ir en contra de la corriente, persistió y lo consiguió", contó.