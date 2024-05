¡Delicada de salud! Yvonne Frayssinet sufrió fractura tras aparatosa caída ¿Qué pasó?

Yvonne Frayssinet ha preocupado a sus miles de seguidores luego de que su esposo, Marcelo Oxenford, anunciara que la actriz ha sufrido un accidente en casa que la ha llevado a tomar reposo absoluto.

El argentino brindó una entrevista para América Espectáculos donde brindó detalles del accidente que sufrió la reconocida actriz de la famosa serie de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Mala racha

Marcelo Oxenford ha dado una preocupante noticia sobre el estado de salud de Yvonne Frayssinet y es que la recordada 'Madame' habría sufrido una terrible caída en casa mientras alimentaba a su gato.

"La semana pasada fue acá (casa). Fue a dar de comer al gato, se cayó, se le atravesó el gato y se fue de frente. Yo estaba viendo TV y llego con la cara... como yo he hecho deporte, la toque y le dije, te fracturaste la clavícula", detalló.

El actor reveló que la noche de la caída pasaron por momentos difíciles por la gravedad del golpe ya que pensaron que su salud estaría bastante comprometida ya que la actriz lleva una agenda apretada entre su trabajo y los talleres que dicta junto a su esposo.

Al día siguiente acudieron a la clínica para que la popular Francesca Maldini sea atendida por los médicos, donde confirmaron que sea trataba de una fractura.

"Pasamos una noche de infierno y fuimos temprano al médico, donde le sacaron placas, tomografías en la cabeza, pero gracias a Dios nada, era clavícula fracturada. Menos mal no se desplazó porque habría que operar. Y como no se desplazó y se partió nada más, únicamente (tiene que usar) cabestrillo", indicó.

El esposo de Yvonne afirmó que la actriz se tomará algunos días para poder retomar las grabaciones de 'Al Fondo Hay Sitio' en la sede de Pachacamac. Y afines de mayo podrá estar a cargo de los talleres de actuación que brinda en sus locales Barranco, Magdalena, Los Olivos y Centro de Lima.

Afortunadamente, la caída de Yvonne no ha llegado a mayores y será solo cuestión de días que pueda recuperarse por completo para retomar sus actividades diarias.

Yvonne Frayssinet marca distancia de polémica entre Marcelo y Juliana Oxenford

La conocida intérprete del personaje 'Madame' en AFHS destacó que lamenta que Juliana Oxenford se sienta afectada, pero que ella está enfocada en sus propios asuntos y su vida.

"Eso está superado, no me afectan esas cosas, pero si me da pena que ella este afectada por eso (...) Yo vivo mi vida y tengo muchas cosas que hacer y en pensar, lo positivo siempre me jala", sostuvo tajante a Amor y Fuego. Sin embargo, reveló que le gustaría que los problemas se solucionen. "Ojala esas cosas se arreglen porque me gustaría mucho que se arreglen", sostuvo la actriz, quien celebró sus 50 años de carrera artística.

Por su parte, Marcelo Oxenford también fue abordado por la prensa, pero se negó a hablar sobre su relación con Juliana. "No me interesa, yo no hablo esas cosas", dijo.

Por el momento la familia Oxenford Frayssinet prefiere mantenerse al margen de cualquier escándalo que pueda perjudicar su carrera artística.